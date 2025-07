Stando a quanto si mormora nelle ultime ore, la partenza della nuova edizione del Grande Fratello, inizialmente prevista per settembre, subirà uno slittamento. Ecco quando dovrebbe tornare il reality show di Canale 5.

Slitta la partenza del Grande Fratello

A settembre partirà ufficialmente la prossima stagione televisiva e nei Palinsesti Mediaset non poteva mancare ovviamente la nuova edizione del Grande Fratello. Nonostante le indiscrezioni dei mesi scorsi, alla conduzione del reality show di Canale 5 ci sarà per la settima volta di fila Alfonso Signorini, che tornerà a ricoprire il suo ruolo. Si parla tuttavia di alcuni cambiamenti per quanto riguarda gli opinionisti. In un primo momento si era infatti mormorato che a prendere il posto di Beatrice Luzzi sarebbe stata nientemeno che Stefania Orlando, protagonista dell’ultima edizione. Di recente invece è spuntato il nome di Ilary Blasi, che come tutti sappiamo anni fa ha condotto le prime tre edizioni del format Vip, avendo proprio Signorini come opinionista.

In attesa di ulteriori news in merito però nelle ultime ore è arrivata una notizia che sta facendo già discutere il web. Come avviene da ormai diversi anni a questa parte, inizialmente la partenza della nuova edizione era prevista a settembre su Canale 5. Tuttavia, stando a quanto fa sapere Giuseppe Candela su Dagospia, pare che il reality show subirà uno slittamento.

Ma quando inizia dunque il Grande Fratello? Secondo il giornalista, il programma dovrebbe fare ritorno sulle reti Mediaset a partire da ottobre. Attualmente però si tratta solo di indiscrezioni e solamente tra qualche giorno, nel corso della conferenza di presentazione dei Palinsesti, ne sapremo di più in merito.

Di certo già in molti attendono con ansia il ritorno del GF e senza dubbio anche quest’anno ne vedremo di belle. Ma chi varcherà stavolta la porta rossa? Non resta che aspettare news ufficiali per scoprirlo.