Gli occhiali da sole “a mosca”, noti anche come bug eye sunglasses, sono tra gli accessori protagonisti dell’estate 2026. Caratterizzati da lenti oversize e forme avvolgenti che richiamano una maschera, si allontanano completamente dal minimalismo per abbracciare un’estetica più audace e scenografica. Il loro successo è legato al ritorno dello stile Y2K e a una moda sempre più massimalista, in cui gli accessori diventano elementi centrali del look.

Occhiali da sole “a mosca”, i bug eye sono la tendenza dell’estate 2026

Non si tratta di modelli discreti o minimalisti: al contrario, sono occhiali che occupano il volto, lo avvolgono e lo trasformano in una superficie estetica forte e immediatamente leggibile. Nonostante questo impatto visivo così marcato, il loro hype continua a crescere, fino a renderli un vero must-have stagionale. Il loro successo sembra legato a più fattori. Da un lato c’è il ritorno dell’estetica Y2K, che recupera forme oversize, mascherine avvolgenti e silhouette futuristiche tipiche dei primi anni 2000. Dall’altro, i bug eye rappresentano anche una reazione netta agli anni dominati dal quiet luxury, trend fatto di discrezione e minimalismo che oggi appare in fase di rallentamento. Al suo posto emerge una moda più esplicita e massimalista, in cui dominano stampe, colori forti, layering e accessori dal grande impatto visivo. In questo contesto, gli occhiali diventano una sorta di “manifesto” estetico: non completano semplicemente il look, lo definiscono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Wom Beauty & Fashion (@thewombeauty)

Star, red carpet e maison: come i bug eye sono diventati un fenomeno globale della moda 2026

La diffusione dei bug eye sunglasses è accelerata anche grazie alla loro presenza costante tra celebrity e passerelle internazionali. Si tratta di un accessorio che comunica immediatamente status e personalità, spesso utilizzato per costruire un’immagine potente e fotografica.

Sul fronte delle star, hanno indossato versioni diverse di questi occhiali figure come Demi Moore e Isabelle Huppert, che li hanno abbinati a look da red carpet e abiti da sera. Anche Ghali li ha scelti in contesti pubblici legati allo sport e agli eventi lifestyle, mentre Kim Kardashian li ha sfoggiati in occasione del Gran Premio di Monaco, con silhouette total black e forme futuristiche. In parallelo, Lewis Hamilton continua a essere una presenza centrale nel circuito moda-sport che contribuisce a diffondere queste estetiche, anche grazie alle sue frequentazioni con il mondo luxury.

Le maison hanno avuto un ruolo decisivo nel trasformare questa tendenza in fenomeno globale. Le versioni più iconiche arrivano da Gucci, che sotto la direzione creativa di Demna porta avanti una visione fatta di contrasti: abiti più puliti e asciutti da una parte, accessori volutamente oversize dall’altra. Un approccio che riprende la sua storia in Balenciaga, dove volumi estremi e proporzioni esasperate erano diventati cifra stilistica. Nel panorama eyewear si muovono anche altre realtà: le forme scultoree e scure di McQueen e Alaïa, le varianti color pastello di Miu Miu, i modelli gioiello con cristalli, fino alle versioni “total lens” di Chanel. Tra le più apprezzate anche le tonalità calde e mielate di Oliver Peoples, spesso viste indossate da Bella Hadid. Il tratto comune resta sempre lo stesso: maxi dimensioni, linee morbide e una costruzione che trasforma l’occhiale in una maschera contemporanea.

Occhiali da sole “a mosca”: come indossarli nel 2026 con equilibrio tra eccesso e stile

Gli occhiali bug eye non sono un semplice accessorio da sole, ma un elemento che può cambiare completamente la percezione di un outfit. Per questo motivo, lo styling gioca un ruolo fondamentale: la loro presenza scenica richiede un certo equilibrio con il resto del look. Nella moda estiva 2026, funzionano particolarmente bene sia con outfit urbani essenziali sia con look da vacanza. Su una base minimal – come t-shirt bianca, pantaloni ampi o tailleur leggero – aggiungono immediatamente un accento forte e contemporaneo. Al mare, invece, si abbinano perfettamente a costumi e parei, diventando parte di un’estetica da resort sofisticata ma non troppo costruita.

Il consiglio principale è quello di dosare gli accessori: con occhiali così importanti è meglio evitare sovraccarichi inutili e puntare su dettagli mirati. In alcuni casi si possono inserire elementi contrastanti, come scarpe slingback monocolore o borse strutturate dal gusto retrò, ad esempio bowling bag a trapezio. Questo mix tra pezzi iper moderni e richiami classici crea un equilibrio interessante, capace di rendere il look originale senza risultare eccessivo.

I bug eye sunglasses non sono solo una moda passeggera, ma il simbolo di un’estetica che abbraccia il ritorno dell’eccesso. Nell’estate 2026 raccontano una moda più libera, espressiva e consapevole, in cui l’accessorio non completa il look: lo domina.