Dopo la critica della stampa inglese, ancora caos intorno al team della Gran Bretagna alla Olimpiadi 2024! La squadra ha lasciato il villaggio olimpico. Cosa è successo ai Giochi Olimpici.

Olimpiadi 2024, l’Inghilterra lascia il villaggio olimpico

Queste Olimpiadi di Parigi 2024 sono iniziate con già diversi episodi che hanno attirato l’attenzione. Dopo Gianmarco Tamberi che ha perso la fede nuziale durante la Cerimonia di Apertura, a far discutere è stata la squadra inglese. La delegazione ha lasciato il villaggio olimpico! Ma cosa è successo? Partiamo per ordine.

In giornata vi abbiamo parlato della dura critica da parte della stampa britannica perché il comportamento del portabandiera Tom Daley sui social e perché alcuni atleti sono presenti su OnlyFans. Ma ora c’è un’altra questione a tenere banco.

Il team della Gran Bretagna ha lasciato il villaggio olimpico di Parigi. Ma per quale motivo si è verificato questo episodio alle Olimpiadi? Secondo quanto si apprende pare che il cibo servito agli atleti sia stato ritenuto di “qualità e quantità insufficiente”. Gli sportivi britannici si sono lamentati “per un menù con scarsa varietà, porzioni poco abbondanti, pietanze a ridotto regime di carboidrati e carne cruda”.

Per questo la squadra d’Oltremanica ha preferito adottare un piano B, che era già previsto prima della partenza. Questo prevedeva il dover soggiornare in una struttura alberghiera nella vicina cittadina di Clichy, dove è presente uno staff fatto arrivare direttamente dall’isola.

Nella dépendance privata il lavoro dei cuochi è coordinato dalla nutrizionista sportiva Wendy Madison. Lei ha lavorato su dei piani alimentari più consoni per le esigenze degli atleti. Per quanto dunque per queste Olimpiadi di Parigi, l’organizzazione abbia messo a disposizione il servizio di ristoro del Villaggio olimpico con chef stellati, pare che non sia servito a molto.

Parla un portavoce inglese

Poco dopo a intervenire è stato un portavoce della delegazione britannica che ha avuto da ridire sui vari problemi che si sono verificati e che ci sono all’inizio delle Olimpiadi.

Come ripreso da Eurosport, queste sono state le dichiarazioni rilasciate a riguardo: “Ci sono sempre problemi all’inizio di ogni Olimpiade. Questa volta è il cibo del Villaggio olimpico. Alcuni alimenti non sono sufficienti, come uova, pollo e carboidrati. Così come la qualità del cibo, con la carne cruda servita agli atleti”.

Per questo motivo ha fatto sapere che l’intera squadra si è spostata per mangiare nella struttura di Clichy. Per questo dovrebbero ingaggiare un altro chef poiché la domanda pare sia superiore all’offerta rispetto a quanto previsto.