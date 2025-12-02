Melissa e Zlatan: il comitato organizzatore annuncia due nuove celebrità per il passaggio della torcia olimpica

Tedofori d’eccezione per Milano-Cortina 2026

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con l’annuncio di due volti amatissimi dal pubblico: Zlatan Ibrahimovic e Melissa Satta. La leggenda del calcio svedese e la showgirl italiana prenderanno parte al tradizionale passaggio della torcia, uno dei momenti più simbolici dei Giochi.

Un viaggio tra sport, spettacolo e cultura

Ibrahimovic e Satta si aggiungono a una lunga lista di tedofori (i portatori della fiamma olimpica) già annunciati, tra cui atleti come Simone Barlaam e Stefania Belmondo, star del cinema e della musica come Giuseppe Tornatore, Alessandra Mastronardi e Achille Lauro, oltre a personalità dello sport come Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia. La tennista Jasmine Paolini, in qualità di Ambassador, accompagnerà la fiamma dall’estero fino all’Italia, dando il via al suggestivo viaggio della torcia olimpica.

Verso il grande evento del 2026

Le Olimpiadi Invernali si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026, e il percorso della torcia, tra montagne innevate e città, sarà arricchito dalla partecipazione di personaggi noti e amati dal pubblico.