Durante la gara di salto con l’asta alle Olimpiadi di Parigi, l’atleta francese è stato coinvolto in un incidente hot. Ora secondo i rumor pare abbia ricevuto un’offerta (piuttosto corposa) da un sito per adulti che l’avrebbe notato.

Olimpiadi, offerta dal sito per adulti

Le notizie sugli atleti e le curiosità delle Olimpiadi di Parigi 2024 non sembrano di certo mancare. Dopo il bronzo sfiorato da Nadia Battocletti e la news sull’atleta paraguaiana che sarebbe stata cacciata dal Villaggio Olimpico (anche se lei nega), c’è un’altra notizia che è diventata virale e sta facendo molto chiacchierare.

Ricordate quando vi abbiamo raccontato dell’incidente hot che ha coinvolto Anthony Ammirati durante il salto con l’asta alle Olimpiadi? L’atleta francese non è riuscito a mettere a segno un altro oro, ma pare che nonostante ciò qualcuno l’abbia notato. A riportare la notizia è TMZ, che fa sapere come l’astista avrebbe ricevuto un’offerta di ben 250 mila dollari per mostrare la sua virilità su un sito per adulti.

LEGGI ANCHE: La ginnasta Zhou Yaqin è il simbolo dello spirito olimpico! Il video mentre abbraccia tutte le avversarie

Daryn Parker, vicepresidente di CamSoda, pare abbia inviato una lettera al francese Anthony Ammirati: “Se dipendesse da me, ti premierei per ciò che tutti gli altri hanno visto: il tuo talento sotto la cintura”. E poi: “Come amante delle attività incentrate sul cavallo dei pantaloni mi piacerebbe offrirti fino a 250mila dollari in cambio di uno spettacolo webcam di 60 minuti in cui mostrerai i tuoi beni”.

Qual è stata la risposta dell’atleta francese? Ancora non c’è stata alcuna reazione da parte di Anthony Ammirati dopo l’episodio delle Olimpiadi.

Le parole di Anthony Ammirati dopo l’incidente

Come abbiamo spiegato Anthony Ammirati è diventato subito virale dopo l’incidente hot che l’ha coinvolto. Sul web non sono mancate battutine di vario genere.

L’errore però è costato caro all’atleta francese, che non l’ha presa particolarmente bene, nonostante la sua Nazionale abbia fatto una bella figura fino a ora. Ammirati, come dichiarato alla Federazione francese di atletica leggera, si è detto molto deluso: “Non ho sbagliato niente al terzo tentativo a 5,70 m”. E ancora il protagonista di queste Olimpiadi ha spiegato che ha sbagliato dei salti in allenamento per mettere a punto le impostazioni e si sarebbe trattata solo ed esclusivamente di una sessione tecnica.

E ancora a proposito di questo, l’astista francese rappresentante della Francia alle Olimpiadi ha aggiunto: “Le condizioni erano buone. È la prima volta che inizio una competizione senza alcuno stress. Essendo un outsider totale, avevo un solo obiettivo: interagire con il pubblico. Ci sono quasi riuscito”.

Ma ora dopo i rumor di questa presunta offerta, come reagirà?