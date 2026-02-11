Storico oro per l’Italia nello slittino: Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno conquistato il gradino più alto del podio nel debutto olimpico del doppio femminile. Già in testa dopo la prima discesa, la coppia azzurra ha gestito alla perfezione la pressione della seconda manche, staccando le rivali tedesche Eitberger/Matschina e le austriache Egle/Kipp. La coppia azzurra centra una vittoria storica grazie al tempo di 1’46.284: l’argento è della Germania, il bronzo dell’Austria.