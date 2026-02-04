Tra due giorni andranno in scena le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ma quali sono nel dettaglio gli sport olimpici e le sedi dei giochi invernali? Ecco tutti i dettagli sull’attesa manifestazione sportiva.

Gli sport e le sedi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Meno due giorni e si accenderanno ufficialmente i riflettori sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le due località citate saranno il cuore pulsante della manifestazione, che però si muoverà anche in altre località. Ma quali sono gli sport e quante nazioni parteciperanno?

Iniziamo con il dire che a confrontarsi saranno ben 92 nazioni e tra queste ci sono le debuttanti Benin, Guinea-Bissau ed Emirati Arabi. Poi avremo il ritorno di Kenya, Singapore, Sudafrica, Uruguay e Venezuela. Mentre invece Russi e bielorussi parteciperanno individualmente. All’attivo ci sono in totale ben 2900 atleti con 196 italiani. 116 sono invece i titoli che verranno assegnati durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Quali sono gli sport alle Olimpiadi invernali 2026

Di preciso quali sono gli sport che vedremo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? In totale sono 16 le discipline, che vi elenchiamo qui a seguire:

Si parte dal Biathlon, Bob, Combinata Nordica, Curling, Freestyle, Hockey su Ghiaccio, Pattinaggio di Figura e Pattinaggio di Velocità. Poi ancora Salto con gli Sci, Sci acrobatico così come Sci alpinismo e Sci alpino. A questi si aggiungono anche Sci di fondo, Short track, Skeleton, Slittino e Snowboard.

Tutte le sedi di Milano Cortina 2026

Ora che sappiamo quali sono tutti gli sport è bene conoscere anche le sedi in cui si terranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che non si svolgeranno solo nelle due località citate. Ecco nel dettaglio:

Milano: Stadio Meazza di San Siro (cerimonia di apertura) Santa Giulia Ice Hockey Arena (hockey su ghiaccio) Rho – Milano: Ice Park Rho Ice Hockey Arena (hockey su ghiaccio) Milano Speed Skating Stadium (pattinaggio di velocità) Assago – Milano Ice Skating Arena: Unipol Forum (Short Track e Pattinaggio di figura)

Cortina d’Ampezzo: Olimpia delle Tofane (sci alpino) Sliding Centre (bob, skeleton e slittino) Curling Olympic Stadium (curling)

Livigno Aerials & Moguls Park: (Sci acrobatico) Snow Park: (Sci acrobatico e snowboard)

Predazzo: Sky Jumping Stadium (combinata nordica, salto con gli sci)

Tesero Cross Country Skiing Stadium: (Combinata nordica, sci di fondo)

Stelvio Ski Centre Bormio: (sci alpinismo e sci alpino)

Anterselva, Biathlon Arena: (biathlon )

Verona: Arena di Verona per la cerimonia di chiusura dei Giochi

Questi dunque nel dettaglio sono tutte le sedi e gli sport che vedremo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tra due giorni inizia l’avventura che, come detto, si concluderà il 22 febbraio.

CREDITI FOTO: Elena Prati / IPA Sport / IPA