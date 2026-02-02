Tutti i dettagli su dove vedere in chiaro in TV le Olimpiadi di Milano Cortina: ecco la programmazione completa da seguire.

Olimpiadi Milano Cortina: dove vederle in chiaro in TV

Mancano ancora pochi giorni ai Giochi Olimpici. Ma dove vedere in chiaro in TV le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio?

La Rai darà ampia copertura a partire dalla cerimonia d’apertura fino alla chiusura della manifestazione, con un totale di 250 ore di dirette.

La cerimonia d’apertura

Si parte il giorno 6 febbraio, con la cerimonia d’apertura in diretta dallo Stadio San Siro di Milano. L’evento sarà trasmesso su Rai 1 dalle 19:50 e avrà una durata di circa 3 ore.

Questo dunque cambierà di conseguenza il palinsesto della rete: il TG sarà anticipato e lo vedremo in forma ridotta, mentre salteranno ovviamente Cinque minuti di Bruno Vespa e Affari tuoi con Stefano De Martino.

Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano Cortina: la programmazione

In generale la programmazione delle Olimpiadi di Milano Cortina avrà come canale di riferimento Rai 2 con appuntamenti fissi come Mattina Olimpica, TG Olimpico e Notti Olimpiche.

La diretta tutti i giorni partirà dalle 8:45 (08:30 il sabato e la domenica). In seguito dalle 09:00 partiranno tutte le gare dalle varie sedi. Successivamente dalle 11:30 ci sarà il TG Olimpico con i primi aggiornamenti dei risultati, medagliere ecc. Spazio che si ripeterà alle 15:00, alle 17:00 e alle 19:00.

Tutti i giorni le gare termineranno alle 22:45 circa, ma si proseguirà su Rai 2 con Notti Olimpiche, con un appuntamento di circa 75 minuti dal martedì al venerdì. Il sabato, la domenica e il lunedì invece durerà circa 60 minuti, per poi lasciare spazio alle rubriche come Il Sabato al 90°, La Nuova DS e Il Processo al 90°.

Ogni notte le Olimpiadi di Milano Cortina andranno in onda su Rai 2 con un best of della giornata precedente fino alle 08:00 del mattino. Momento carino, sarà anche un piccolo quiz-show realizzato da Gabriele Corsi sempre sulla stessa rete.

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi: l’orario e dove vederla

Il tutto si concluderà il 22 febbraio con uno speciale di Notti olimpiche a partire dalle 17:00 alle 20:00 e la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona, con orario di inizio alle 20:00.

Ricordiamo che semmai dovessero esserci eventi in concomitanza, non solo Rai 2 ma anche Rai Sport HD (sul 58) sarà disponibile per 4 ore giornaliere. Inoltre sarà utilizzabile anche il sito di RaiPlay.

CREDITI FOTO: Luca Ponti / Ipa Agency / IPA

