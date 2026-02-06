I cantanti alle Olimpiadi di Milano Cortina perché cantano in playback nel corso della cerimonia di apertura?

Olimpiadi Milano Cortina: perché i cantanti cantano in playback

Finalmente dopo tanta attesa oggi 6 febbraio la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina darà il via alla manifestazione sportiva, attesissima non solo dagli atleti ma anche dagli appassionati di sport.

LEGGI ANCHE: Milano Cortina 2026, al via le Olimpiadi invernali. La cerimonia inaugurale (IN AGGIORNAMENTO)

Ma c’è un ma che balza e che spesso fa storcere il naso: perché i cantanti cantano in playback durante la cerimonia d’apertura alle Olimpiadi di Milano Cortina? A svelare questo retroscena è stata Laura Pausini, ospite della serata con l’esibizione sulle note dell’inno di Mameli, a Il Corriere della Sera. Ai microfoni di Andrea Laffranchi ha confidato:

«Magari… non posso svelare nulla se non che purtroppo bisogna cantare in playback», ha detto la cantante.

Così come avviene abitualmente la scelta del playblack in qualche modo risulta coerente con la tradizione delle cerimonie olimpiche, che sono più un racconto simbolico che un concerto live.

Si tratta quindi di una scelta assolutamente non voluta da parte degli artisti, ma “obbligata” da parte di chi organizza la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Solo lo scorso anno l’accaduto generò diverse polemiche quando la stessa cosa avvenne con l’esibizione di Céline Dion alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Tutti gli artisti ospiti alla cerimonia d’apertura

Questa sera hanno preso il via ufficialmente le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con la cerimonia d’apertura, come detto, ma chi sono tutti gli ospiti presenti all’evento.

Tra le star annunciate c’è Mariah Carey, che ha un’esibizione prevista in italiano sulle note di Nel blu dipinto di blu.

LEGGI ANCHE: Milano Cortina 2026, registrato un incremento nei servizi per adulti

Ma non è finita qui, perché la lista si impreziosisce anche di altri artisti del panorama musicale e dello spettacolo italiano. Tra loro contiamo infatti la presenza di Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Laura Pausini. La lista prosegue ancora con Andrea Bocelli e Ghali.

E ancora secondo gli spoiler di La Repubblica, sono attesi persino volti come Charlize Theron, Vittoria Ceretti e Samantha Cristoforetti, ma anche Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. In programma anche degli omaggi a Raffaella Carrà e Giorgio Armani.

CREDITI FOTO – Mariah Carey: Xavier Collin / Image Press Agency / IPA

Laura Pausini: Jesus Briones / IPA

Andrea Bocelli: Marc Shüler / ddp / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.