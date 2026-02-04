In occasione della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina strade chiuse il 6 febbraio in città. Ecco tutte le vie e zone interessate.

Olimpiadi Milano Cortina, tutte le strade chiuse il 6 febbraio

La cerimonia di apertura in vista della Olimpiadi di Milano Cortina che avrà come cornice lo Stadio San Siro venerdì 6 gennaio, si sta avvicinando. La Fiamma Olimpica arriverà al Meazza per l’accensione del braciere, dopo essere partita da Olimpia, arrivata in Italia e attraversato tutta l’Italia.

Le strade per questa occasione saranno chiuse in via temporanea o ci saranno dei divieti ben precisi che vedranno coinvolti più organi e numerosi movimenti di delegazioni.

LEGGI ANCHE: Olimpiadi Milano Cortina 2026: quali sono gli sport olimpici e le sedi dei Giochi invernali

Il villaggio Olimpico

Nel dettaglio in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina nel giorno della cerimonia d’apertura, queste sono le regole da seguire, come ripreso da Il Giorno:

Si parte dal senso unico di marcia in via Lorenzini, nel tratto e nella direzione da via Adamello a via Ripamonti;

Ci sarà una corsia riservata ai mezzi autorizzati Milano Cortina 2026, separata con i new jersey, fino al passo carrabile del Villaggio Olimpico vicino all’incrocio con via Ripamonti

Ci sarà un divieto di sosta su tutti gli stalli presenti nel tratto di via Lorenzini interessato dall’intervento

In seguito si parla anche di inversione del senso di marcia della corsia laterale di via Ripamonti, precisamente nel tratto di via Lorenzini a via Serio.

Ci sarà poi la corsia preferenziale della 90-91 in cui è vietata la circolazione delle biciclette e dei motoveicoli. Il tutto nel tratto tra viale Serra, viale De Gasperi, ma anche viale Scarampo fino a piazzale Lodi in tutte le direzioni.

Olimpiadi Milano Cortina – i blocchi in zona San Siro

Peraltro dalle 10:00 del 6 febbraio fino alle 02:00 del 7 febbraio il traffico sarà chiuso anche in:

piazza Axum, piazzale Segesta nei tratti compresi tra via degli Ottoboni/via Simone Stratico e via Gavirate/via Fausto Coppi, via Agrigento, via Albenga, via Alcamo, via Andora, via Arenzano, via Auronzo, via Bassi Martino, via Bisanzio, via Calliano, via Capecelatro Alfonso nel tratto compreso tra piazza Axum e via Pessano, via Cascina Mojetta, via Cassino, via Cesenatico, via Coppi Fausto, via Cremosano Marco, via Daddi Bernardo, via degli Alerami, via degli Erizzo, via degli Odescalchi, via degli Ottoboni, via dei Chiaramonti, via dei Frangipani.

Sempre in occasioni delle Olimpiadi di Milano Cortina, le altre aree sono: via dei Gradenigo, via dei Soranzo, via Dessiè, via Diano Marina, via Diomede, via Domaso, via Finale Ligure, via Gnocchi Don Carlo nel tratto compreso tra piazza Axum e via Arosio, via Goya Francesco, via Harar nel tratto compreso tra via Tesio e via Novara, via Ippodromo nel tratto compreso tra via Eugenio Montale e via Trenno, via Laigueglia, via Laveno, viale Caprilli Federico, via Lerici, via Levanto.

La lista con le strade interrotte in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina sono anche: via Lovere, via Mancini Pasquale Stanislao, via Montale Eugenio nel tratto compreso tra via Natta e via Ippodromo, via Monte Baldo, via Moretti Gaetano, via Novara dal civico 116/1 a via Varenna e nel tratto via Novara/Harar, via Oderzo.

Poi anche: via Osma Carlo, via Passo di Brizio, via Passo Tre Croci, via Palatino carreggiata Est, via Pietraligure, via Pinerolo, via Pogatschnig Giuseppe, via Poldi Pezzoli Gian Giacomo, via San Giusto nel tratto compreso tra via Novara e il punto di inversione di via San Giusto in prossimità di via Dessié/via Harar, via Sant’Aquilino, via Sant’Elia Antonio nel tratto compreso tra via Terzaghi e via Diomede, via Sesto Calende, via Sironi Mario, via Storo, via Stratico Simone, via Terragni Giuseppe, via Trenno, via Val Martello, via Val Pantena, via Val Pellice, via Val Poschiavina, via Varenna e via Versilia.

È bene precisare anche che dalle chiusure e divieto di sosta in via Tesio, di via del Centauro e di via Fetonte, via Pegas e via Achille, piazzale dello Sport e viale Caprilli sono esclusi i veicoli autorizzati nell’ordinanza di riferimento.

Mentre invece dalle 13:00 alle 24:00 ci sarà la chiusura all’accesso pedonale di: piazzale dello Sport, via Achille, via Patroclo, via Tesio, via Piccolomini. Dunque tutti gli esercizi commerciali e le attività di parcheggio a ore in quest’area non saranno raggiungibili.

Le strade chiuse per le Olimpiadi invernali: Piazza della Scala – Palazzo Reale

A partire dalle 14:00 alle 21:00 ci sarà la chiusura del traffico anche di queste altre zone. In elenco ve le riportiamo tutte:

piazza della Scala, via Alessandro Manzoni nel tratto compreso da piazza della Scala a via Gerolamo Morone, via Gerolamo Morone, via Case Rotte, largo Raffaele Mattioli, via Adalberto Catena, via degli Omenoni, piazza Belgioioso.

La lista prosegue con: via Giuseppe Verdi, via Filodrammatici, via San Dalmazio, piazza Paolo Ferrari, largo Ghiringhelli, via Arrigo Boito, via Andegari nel tratto compreso da via Verdi a via Romagnosi, via Romagnosi nel tratto compreso da via Manzoni a via Andegari.

Purtroppo nell’elenco delle vie chiuse in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina ci sono anche: via del Lauro, piazzetta Maurilio Bossi, via dei Bossi. Ma anche via Clerici e via Silvio Pellico. Poi anche: via Carlo Cattaneo, via Marino, piazza San Fedele, via Giuseppe Mengoni. Sono inclusi piazza del Duomo, via Mercanti e piazza Mercanti.

LEGGI ANCHE: Snoop Dogg tedoforo a sorpresa delle Olimpiadi 2026

Si va avanti ancora con altre vie: via Giuseppe Mazzini nel tratto compreso da via Gaetano Giardino a piazza del Duomo, via Cappellari, via Dogana, via Guglielmo Marconi.

Nella lista presenti anche: via Paolo da Cannobio nel tratto compreso da via Flavio Baracchini a via Rastrelli, via Rastrelli e via Francesco Pecorari. Andiamo avanti con via delle Ore, largo Ildefonso Schuster e via Palazzo Reale. Poi via Santa Tecla, via Carlo Maria Martini e via Santa Radegonda.

Si va avanti con: via San Clemente, piazza Fontana, via Cesare Beccaria, via Agnello nel tratto compreso da via Hoepli a piazza San Fedele. In elenco anche: via Ragazzi del ’99, via Ugo Foscolo, via Giovanni Berchet, via San Raffaele, via Tommaso Grossi. Incluse anche: via Farine e via Santa Margherita. Ma non solo perché citiamo anche: passaggio Santa Margherita, via del Gallo, via San Protaso, via Bassano Porrone. E anche: largo Bortolo Belotti, largo Victor de Sabata, piazzetta Enrico Cuccia.

Invece per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 il divieto di sosta dalle 07:00 alle 21:00 sarà presente in:

largo Abbado, via Santa Margherita nel tratto compreso tra piazza della Scala e largo Abbado, piazza della Scala, via Giuseppe Mengoni. Poi ancora in via Silvio Pellico, largo Ghiringhelli, via Filodrammatici, via Giuseppe Verdi. Ma non è tutto perché il divieto è previsto anche in: via Alessandro Manzoni, via Case Rotte, via Catena Adalberto, largo Raffaele Mattioli.

Si prosegue con: piazza Paolo Ferrari, via Arrigo Boito, via Francesco Pecorari, via Rastrelli, piazza Diaz, nel tratto compreso tra via Rastrelli e via Gaetano Giardino. Ma l’elenco non è finito perché andando avanti troviamo: via Paolo da Cannobio, nel tratto compreso tra via Flavio Baracchini e via Rastrelli, via Flavio Baracchini. Poi anche via Palazzo Reale, largo Ildefonso Schuster, via delle Ore, via San Clemente, piazza Fontana.

Sono esclusi da chiusure e divieto solo i veicoli autorizzati nell’ordinanza di riferimento.

C’è una chiusura dell’accesso pedonale dalle 14:00 alle 24:00:

via Mazzini, via Mengoni, piazza del Duomo, via Marconi dall’incrocio con via Dogana, piazzetta Ex reale (compreso il museo del Novecento), piazza Fontana, via delle Ore, largo Schuster, via Pecorari, via Rastrelli nel tratto compreso dall’incrocio con via Pecorari a piazza del Duomo.

Come detto sopra, anche qui esercizi commerciali e attività di parcheggio non saranno raggiungibili. Chiuso l’accesso in piazza del Duomo e all’interno della Cattedrale.

In Triennale invece…

Dalle ore 10:00 alle 21:00 il traffico sarà chiuso (esclusi i veicoli autorizzati) in: viale Alemagna, via Moliere, viale Milton, viale Curie (tratto cavalcavia Ferrovie Nord).

Le Olimpiadi di Milano Cortina: Piazza Sempione

Sempre dalle 15:00 alle 24:00 il traffico sarà chiuso anche in:

corso Sempione nel tratto compreso da via Canova a piazza Sempione, via Giovanni Gherardini. Poi successivamente in via Piermarini nel tratto compreso da piazza dei Volontari a corso Sempione.

Sono inclusi nel discorso anche: via Sangiorgio nel tratto compreso da piazza dei Volontari a piazza Sempione. Incluse anche via Guerrazzi nel tratto compreso da piazza dei Volontari a via Pagano. Poi da via Pagano nel tratto compreso da via Canova a piazza Sempione. E ancora: via Cirillo nel tratto compreso da via Peschiera a corso Sempione, via Cagnola nel tratto compreso da via Cirillo a piazza Sempione, via Bertani.

Infine da ricordare che in via Bertani e via Pagano (da via Canova a piazza Sempione) è previsto anche il divieto di sosta. Sono esclusi solo i veicoli autorizzati.

CREDITI FOTO: ANP / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.