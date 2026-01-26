Noto non solo in Patria ma anche in Italia, chi è Onur Tuna che interpreta Alihan Tasdemir di Forbidden Fruit? Ecco tutte le curiosità sul suo conto come età, altezza, vita privata e Instagram.

Onur Tuna età, altezza e biografia

Quanti anni ha Onur Tuna? L’attore è nato il 2 luglio 1985 a Çanakkale, in Turchia. La sua età è 40 anni ed è del segno zodiacale del Cancro.

Se vi state chiedendo quale sia l’altezza di Onur Tuna, possiamo dire che l’attore che interpreta Alihan Tasdemir di Forbidden Fruit è alto 1 metro e 95 centimetri circa, ma non conosciamo il peso.

Sulla sua biografia e origini che altro sappiamo? La sua famiglia ha origini turche con radici a Salonicco, da parte materna. La madre ha lavorato nell’ufficio fondiario ed è oggi in pensione, mentre il padre e il fratello sono entrambi insegnanti di matematica.

Fin dai tempi del liceo, Onur ha mostrato una forte passione per lo sport, praticando basket, pallavolo, ping pong e calcio, anche nel contesto sportivo della Bosch. Poi si è avvicinato al mondo dello spettacolo, fino a diventare uno dei personaggi più amati in Turchia.

Vita privata

Qual è la vita privata di Onur Tuna? Ha moglie e figli?

Onur Tuna ha una relazione con l’attrice Yasemin Yazıcı, iniziata nel 2022. Al momento non è noto se i due siano ufficialmente fidanzati o sposati, né se abbiano figli.

In passato, non risultano informazioni pubbliche su legami sentimentali rilevanti dell’attore.

Dove seguire Onur Tuna Alihan Tasdemir di Forbidden Fruit: Instagram e social

Sui social è possibile seguire Onur Tuna sia su Instagram che su YouTube.

Nei suoi profili posta tutto ciò che lo riguarda, meno sul lato privato che tende a preservare.

Sbirciando sul suo account però notiamo che è amante della natura, dei viaggi ed è tifoso della squadra di basket del Fenerbahçe Beko.

Carriera

Iniziamo ad accennare qualcosa sulla sua carriera, che si divide tra recitazione e musica, partendo dalle origini.

Onur Tuna è salito per la prima volta su un palcoscenico all’età di sei anni, interpretando il personaggio di İbiş. Durante gli anni delle scuole medie e superiori ha continuato a coltivare la passione per il teatro, prendendo parte a diverse rappresentazioni scolastiche.

Dopo il diploma conseguito presso un liceo di Bursa, Onur si è iscritto alla facoltà di economia dell’Università Dokuz Eylül. Parallelamente agli studi universitari, ha seguito per un anno corsi di formazione vocale presso il conservatorio statale di musica dell’Università di Ege.

Durante il periodo universitario a Smirne ha mantenuto viva la sua attività teatrale, frequentando nel frattempo il Müjdat Gezen Art Center, dove ha completato un percorso triennale di formazione attoriale. In quegli stessi anni ha anche lavorato come modello fotografico per circa quattro anni, collaborando con l’agenzia di Neşe Erberk.

Terminata questa fase, Onur si è trasferito a Istanbul, dove ha continuato a perfezionare le sue abilità attoriali con lezioni private di recitazione davanti alla telecamera. Ed è così che è diventato un grande attore, vincitore peraltro di importanti premi.

Album e canzoni

Oltre alla carriera da attore, Onur Tuna ha sempre coltivato una forte passione per la musica, dimostrando talento non solo come interprete ma anche come cantautore.

Nel 2018 ha pubblicato il suo primo EP intitolato Uzay Misali, una raccolta di quattro brani che rivelano la sua vena più introspettiva e melodica. L’EP include le canzoni Uzay Misali, Ben Özlerim, Korkmadım ed Etrafı Kalabalık, che hanno messo in luce il suo stile personale e la capacità di fondere parole e musica con intensità emotiva.

In seguito l’anno dopo è tornato con il singolo Yangın Yeri, un brano che ha ulteriormente consolidato la sua identità musicale. Il suo percorso artistico ha trovato spazio anche all’interno della fiction: tra il 2018 e il 2019, mentre recitava nella serie Yasak Elma, Onur ha scritto e interpretato due brani originali per la colonna sonora, Korkmadım e Ben Özlerim, utilizzati rispettivamente nell’episodio 10 e nell’episodio 31 della serie.

Dopo una pausa musicale, nel 2022 ha pubblicato il singolo Bi’ Hiçmişim Gibi, che segna un ritorno alla sua cifra cantautorale, con testi profondi e sonorità moderne.

La musica per Onur Tuna non è solo una passione parallela, ma una parte integrante della sua espressione artistica, che affianca e arricchisce il suo lavoro davanti alla macchina da presa.

Film e serie TV di Onur Tuna

Onur Tuna ha esordito in televisione nel 2011, interpretando Siraç Bakırcı nella serie Hayat Devam Ediyor, trasmessa su ATV, ruolo che ha mantenuto anche nel 2012. L’anno successivo, nel 2013, è tornato sul piccolo schermo sempre su ATV, nei panni di Ali Taner Atahan nella serie Huzur Sokağı. Il debutto al cinema è arrivato nel 2014 con il film Bi Küçük Eylül Meseles, nei panni di Atıl.

Tra il 2014 e il 2016 ha ottenuto il ruolo da protagonista nella serie Filinta, in onda su TRT 1, interpretando Filinta Mustafa. Nel 2015 è apparso anche nel programma televisivo di intrattenimento 3 Adam su TV8.

Nel biennio 2016–2017 è stato protagonista nella serie d’azione Cesur Yürek, trasmessa da Show TV, con il ruolo di Ömer Korkmaz. Parallelamente alla sua carriera attoriale, Onur Tuna ha coltivato anche la passione per la musica, pubblicando nel 2018 l’EP Uzay Misali e i singoli Ben Özlerim, Korkmadım ed Etrafı Kalabalık, tutti contenuti nello stesso album.

Sempre nel 2018, ha interpretato Alihan Taşdemir nella celebre serie Yasak Elma su Fox, dove ha contribuito anche alla colonna sonora scrivendo due brani: Korkmadım per l’episodio 10 e Ben Özlerim per l’episodio 31. L’anno successivo ha pubblicato il singolo Yangın Yeri.

Dal 2019 al 2021 ha ottenuto ampio successo interpretando il dottor Ferman Eryiğit nella serie medical Mucize Doktor, affiancando nomi come Taner Ölmez e Sinem Ünsal. Nel 2020 ha recitato nel film Ağır Romantik nel ruolo di Kerem Babayiğit.

Nel 2021 e 2022 è tornato su Fox come protagonista nella serie drammatica Mahkum, interpretando Fırat Bulut, accanto a İsmail Hacıoğlu e Melike İpek Yalova. L’anno seguente è apparso nel film Benden Ne Olur? nel ruolo di Soner Güler e ha pubblicato il singolo Bi’ Hiçmişim Gibi.

Nel 2023 ha partecipato alla webserie Sarmaşık Zamanı su beIN CONNECT, interpretando Kerem, e ha avuto il prestigioso ruolo di Mustafa Kemal Atatürk nel film Son Akşam Yemeği di Levent Onan. Inoltre, ha prestato la voce per lo spot Subaru Sıradışı Hedeflere.

Sempre nel 2023 è stato scelto come protagonista di Şahane Hayatım, serie trasmessa da Fox, interpretando Mesut Öztürkmen, in un cast che comprende anche Hilal Altınbilek e Yiğit Özşener. Nel 2024 è tornato al cinema con il ruolo di Cem Altın nel film Hiç, diretto da Mustafa Kotan.

