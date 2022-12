NEWS

Andrea Sanna | 13 Dicembre 2022

GF Vip 7

La lite tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi è una furia con Edoardo Donnamaria durante e nel post puntata. Non ha apprezzato un gesto del suo fidanzato che, secondo lei, avrebbe fatto l’amico con Oriana Marzoli, la sua ormai ex amica. Un atteggiamento che l’ha davvero mandata su tutte le furie.

La stessa Antonella Fiordelisi ha lamentato questo con lo stesso Edoardo Donnamaria (QUI IL VIDEO) e anche con alcuni vipponi prima della sua nomination (VIDEO). Lui è rimasto di stucco e non si aspettava una simile reazione.

Arrivata poi in confessionale, Antonella Fiordelisi ha spiegato a Signorini di essere molto arrabbiata con il fidanzato: “Lui da me pretende delle cose e io le faccio per amore. Come abbracciare Antonino, per esempio”, ha ricordato pretendendo lo stesso. A darle fastidio, quindi, l’abbraccio che Edoardo ha dato ieri a Oriana. Dunque ha promesso che farà lo stesso lei con Luca Onestini, per poi ripensarci: “Potrebbe dare fastidio a Nikita e non voglio fare la gatta morta come Oriana”. (VIDEO)

Nel post puntata, sempre Edoardo Donnamaria, si è sfogato un po’ con tutti. A partire da Edoardo Tavassi, con cui ha avuto un lungo colloquio (VIDEO). Anche Antonella Fiordelisi nel mentre parlava qua e là con gli altri di questa situazione. Continua…

I Donnalisi litigano nella notte

Concetto questo che Antonella Fiordelisi ha ricacciato fuori dopo, durante la litigata con Edoardo Donnamaria in piscina (QUI I VIDEO e QUI). Lei l’ha attaccato dicendo che lui non le porta rispetto, dunque come può aspettare di essere ricambiato allo stesso modo.

Poi Antonella Fiordelisi ha rinfacciato: “Mi hai detto di mantenere le distanze da Antonino e tu che fai? Ti abbracci con Oriana, che fa la gatta morta con tutti. Adesso anch’io faccio lo stesso con tutti. Che problema c’è? Io con Oriana ho litigato e se tu lo fai io domani abbraccerò Onestini, Antonino… Tu con lei esageri. Sta cercando un uomo per fidanzarsi, manco fossimo a Uomini e Donne”.

Dopo aver ascoltato cosa avesse da dire Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria non è rimasto di certo a guardare e le ha posto una domanda diretta: “Tu sei questa quindi? Rosichi perché abbraccio una persona per cui provo simpatia e mi dice ‘reagisco con le strategie’. Sei davvero questa? Se lo sei a me non piace”.

Seccato Edoardo Donnamaria ha fatto notare ad Antonella Fiordelisi di non averle detto nulla quando ha abbracciato Onestini, per poi accusarla: “Appena vedi qualcosa che non ti piace rispondi che vai a fare la scema con Antonino. A me questo non piace. È una mancanza di rispetto, specie per il tempo che hai trascorso con lui. Lo capisci? Poi se credi che valga la pena rovinare il nostro rapporto per un abbraccio, posso dirti che come persona non mi piaci per niente”. Edoardo ha concluso poi dicendo che se urla è perché: “Sei una cretina”.

Ma come sarà finita? Un chiarimento Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria dopo un duro scontro sono riusciti ad averlo in stanza da letto, anche se non è stato interamente mostrato dalla regia. Altro banco di prova per la coppia che, fino a questo momento, ha affrontato diverse discussioni.