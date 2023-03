NEWS

Nicolò Figini | 3 Marzo 2023

GF Vip 7

La nuova lite tra Daniele e Oriana Marzoli

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e, come al solito, le liti non sono mancate. Possiamo per esempio pensare al confronto che c’è stato dentro allo studio tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Ma anche il post puntata è stato carico di tensioni. Una tra queste è stata quella tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Come vediamo nel video qui sotto, infatti, la Marzoli urla qualcosa in spagnolo per poi concludere con: “Non ti parlo più”. Nel frattempo si avvicina Daniele, il quale invece di scontrarsi faccia a faccia con la vippona si rivolge al lì presente Luca Onestini:

“Io vorrei chiedere una cosa a Luca. Ti sembra normale che, dopo tutto quello che ho passato con lei, tutto quello su cui sono passato sopra, tutte le volte che ho cercato di fare… Lei mi venga a chiedere se l’ho nominata? Se l’ho nominata? Te lo giuro, mi cascano… Ma tu davvero puoi chiedermelo? Davvero ti passa per il cervello? Vuol dire che non ci siamo, che non hai capito un ca**o di me in quattro mesi”.

Dopo questo sfogo Daniele si allontana. Oriana Marzoli si alza dalla sedia e continua a fumare la sua sigaretta in silenzio con la compagnia di Onestini, il quale ha anche tentato di far calmare Dal Moro: “Dai ragazzi, basta, non dovete litigare ora a caldo. Potreste dire qualsiasi cosa”. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime ore.

Vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso. Nel frattempo seguiteci per non perdervi tante altre news.