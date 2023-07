NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Luglio 2023

Ritorno di fiamma tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro?

Solo qualche giorno fa Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno annunciato nuovamente la fine della loro relazione. A seguito di una brutta lite avvenuta in Sardegna, i due ex Vipponi del Grande Fratello Vip 7 hanno deciso di separarsi, ed era sembrato che la rottura stavolta fosse definitiva. Solo qualche ora fa infatti proprio l’influencer ha fatto un duro sfogo, e parlando della separazione dall’ex tronista ha affermato:

“Se ci sono stata è perché l’ho voluto. Se ora non ci sto più è perché ho aperto gli occhi su alcune cose. La relazione l’ho vissuta io, non l’hanno vissuta gli altri. È stato lui a prendere la decisione di lasciarci. Mi ha accompagnata alla stazione e basta. Sono andata mille volte da lui per cercare di risolvere le cose. Lui qui non è mai venuto, nonostante io l’abbia invitato. A me interessa solo che questa persona non parli più di me. Io vado avanti con la mia vita e lui con la sua. A me piacciono le cose reali, quando la gente è coerente”.

Poco fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riacceso le speranze negli Oriele. Alcuni attenti fan, così come Deianira Marzano che ha riportato la segnalazione sui suoi profili, hanno notato che Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro potrebbero essere insieme nello stesso posto. L’influencer e l’ex tronista hanno infatti postato alcune storie sui social in cui nota chiaramente lo stesso paesaggio.

A quel punto in molti hanno iniziato prontamente a parlare di ritorno di fiamma. Tuttavia a oggi non sappiamo ancora cosa stia accadendo tra la Marzoli e Dal Moro. Che i due ex Vipponi si siano incontrati per chiarirsi? Non resta che attendere per scoprire di più sulla faccenda.