Andrea Sanna | 14 Giugno 2023

La dedica di Oriana Marzoli

Ieri sera tutti gli occhi degli amanti dei reality erano puntati su Oriana Marzoli, annunciata come guest star di Supervivientes, la trasmissione di Telecinco che corrisponde alla nostra Isola dei Famosi. L’influencer venezuelana si è detta particolarmente emozionata di poter tornare a far parte del programma. Non tutti sanno forse ma Oriana ha un rapporto decennale con il reality show.

La prima partecipazione di Oriana Marzoli risale al 2014 (è rimasta appena 4 giorni), poi nel 2017 il ritorno come “fantasma del passato” (la sua permanenza è stata di circa 12 ore). Poi è stata ospite e opinionista durante tutte le edizioni successive. Stavolta invece rimarrà per 24 ore.

Oriana Marzoli stessa ha parlato di questa esperienza prima della partenza: “Sapete quanto amo Supervivientes e sono certa che la terza volta sarà quella buona. Salterò dall’elicottero, va benissimo e farò anche il girarrosto. Le prove fisiche mi piacciono. Le farò volentieri. L’unica cosa che mi spaventa sono i mosquitos ho dei brutti ricordi. Per il resto non vedo l’ora di partire”.

E ieri finalmente l’arrivo di Oriana Marzoli. L’ex vippona ha avuto subito un pensiero al suo fidanzato Daniele Dal Moro e a sua madre. A loro ha dedicato il tuffo, prima di raggiungere i suoi compagni. Oltretutto ha fatto chiarezza anche sulla sua vita sentimentale, informando di non aver lasciato il suo fidanzato.

Il salto di Oriana dall’elicottero che dedica alla madre e Daniele pic.twitter.com/6tzmAjWeKM — simona (@Simo_Val) June 13, 2023

E proprio Daniele Dal Moro nel corso della diretta su Twitch ha seguito insieme ai fan questo momento. Le espressioni del veneto parlano da sé. L’imprenditore si è mostrato con gli occhi lucidi e molto emozionato è rimasto attento fino alla fine della puntata. Ecco qui le reazioni a caldo di Dal Moro alle parole di Oriana Marzoli….

gli occhietti lucidi di daniele dal moro nel momento esatto in cui in honduras oriana si sta dichiarando #oriele pic.twitter.com/Jfmo3oBwDi — .sia (@reposinoblu) June 13, 2023

Come vedete dai video Daniele Dal Moro ha persino chiesto ai fan di registrare per lui il tuffo di Oriana Marzoli. Un modo come un altro per averlo come ricordo.

comunque la luce che quest’uomo ha negli occhi quando ascolta bebè parlare è il motivo per cui lei, prima di lanciarsi, ha pensato a lui. #oriele pic.twitter.com/U8KmwzTaPo — .sia (@reposinoblu) June 13, 2023

L’accaduto ha fatto emozionare i fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, felici della loro riappacificazione dopo giorni complicati.