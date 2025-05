Torna a far parlare di sé Oriana Marzoli. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip sarà protagonista di un documentario. In rete è spuntato persino il trailer!

Documentario su Oriana Marzoli

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip (vinta da Nikita Pelizon) ha visto tra le sue protagoniste Oriana Marzoli, arrivata seconda. Sull’ex discussa concorrente ora sembrano esserci delle interessanti novità. Pare infatti che sarà protagonista di un documentario, presto in uscita.

L’influencer aveva fatto molto parlare di sé durante il suo percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Non solo per essere una concorrente perfetta per un programma televisivo di questo tipo, ma anche per la relazione infuocata con Daniele Dal Moro, finita non bene.

Chiaramente Oriana Marzoli ha voltato pagina e fatto tante altre cose nel frattempo e una di queste sta per arrivare. L’ex vippona infatti sarà protagonista di un documentario incentrato sulla sua vita. Prende il titolo di Inside Oriana.

A quanto pare, come fa sapere anche Telecinco.es, Oriana ha deciso di aprirsi completamente al suo pubblico così come a chi non la conosce. L’ex volto di Uomini e Donne racconterà gli episodi cruciali che hanno segnato la sua vita sia professionale che personale. Affronterà temi mai trattati probabilmente e alcuni conti in sospeso. In anteprima sarà disponibile dal 7 maggio su Mitele, ogni mercoledì.

Non il documentario sulla vita di Oriana guarderemo

pic.twitter.com/xrNynww6Ex — (@blearyems) April 30, 2025

L’abbiamo sempre vista molto decisa, ma Oriana Marzoli ha deciso di mettere in luce la sua parte più sensibile, vulnerabile ed emotiva. Durante i tre episodi di 30 minuti, affronterà il passato, analizzando poi i passi che l’hanno portata a essere chi è oggi.

“Ci sono momenti nella vita in cui bisogna fermarsi, sedersi a riflettere e tornare alle origini”, si sente dire.

Intanto la curiosità tra i fan c’è, tutti vogliono scoprire cosa avrà da dire l’ex concorrente del Grande Fratello in questo racconto inedito.