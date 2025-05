Due naufraghi sono stati beccati a cena insieme prima della partenza per l’Honduras e ritrovarsi a L’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, due naufraghi a cena insieme

Il 7 maggio parte ufficialmente la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e i naufraghi sono già sulla bocca di tutti. Se tra alcuni sembra esserci già alta tensione, per altri pare sia già nata una particolare simpatia e amicizia.

LEGGI ANCHE: Ricordate Oriana Marzoli del GF Vip? È in arrivo un documentario su di lei (VIDEO)

Ibiza Altea, che già ha attirato l’attenzione per un altro motivo (QUI I DETTAGLI), è al centro dei pettegolezzi perché è stata beccata a cena con un altro naufrago del programma di Canale 5. Serata peraltro organizzata prima della partenza per l’Honduras. Parliamo di Spadino (che abbiamo visto recentemente a Italia Shore). A farli conoscere potrebbe essere stata Nikita Bertoni, amica di entrambi.

Peraltro a spoilerare questo incontro sono stati proprio i due naufraghi de L’Isola dei Famosi sui social. Questo perché Ibiza e Spadino hanno postato una storia simile, in cui mostrano di trovarsi al medesimo tavolo di un ristorante e con loro le stesse persone! Chiaramente le due immagini, messe a confronto, hanno di fatto attirato subito l’attenzione dei telespettatori.

Le storie Instagram dei naufraghi de L’Isola dei Famosi

E non solo. Perché sempre da Instagram è arrivato un altro dettaglio interessante. Sbirciando sui profili di entrambi i concorrenti abbiamo notato infatti che i due si seguono reciprocamente. Ciò significa dunque che Ibiza e Spadino hanno già creato un legame e questo potrebbe essere interessante per un’eventuale alleanza in Honduras. Chissà!

Il segui ricambiato tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi

L’Isola sta per ritornare su Canale 5 (occhio al cambio di palinsesto) e i suoi protagonisti sono già al centro di tanti pettegolezzi. Vedremo come se la caveranno tra mosquitos, condizioni atmosferiche imprevedibili e tutte gli imprevisti a cui siamo abituati in un programma come questo.