Oggi Festa dei lavoratori si terrà il consueto Concerto del Primo Maggio 2025. Scopriamo insieme la lista dei cantanti che si esibiranno sul palco, la scaletta, dove seguirlo in TV e streaming e chi condurrà l’evento.

Concerto Primo Maggio 2025: i cantanti che si esibiranno

Partiamo subito e scopriamo insieme chi sono gli artisti che calcheranno il palco del Concertone.

Chi sono i cantanti che si esibiranno al celebre Concerto del Primo Maggio 2025? Ecco la lista in ordine alfabetico dei protagonisti:

Achille Lauro; Alfa; Andrea Cerrato e Anna and Vulkan. Poi ancora Anna Carol; Anna Castiglia; Arisa; Bambole di Pezza; Brunori Sas; Carl Brave; Centomilacarie e Dente.

Poi ancora tra i protagonisti del Concertone ci sono: Ele A; Elodie; Eugenio in Via di Gioia; Federica Abbate; Franco126; Fulminacci; Gabry Ponte; Gaia; Gazzelle; Ghali; Giglio; Giorgia; Giorgio Poi; Giulia Mei. Successivamente sono stati annunciati anche: i Benvegnù; Il Mago del Gelato; I Patagarri e Joan Thiele.

E ancora proseguiamo la lista dei cantanti del Concerto del Primo Maggio 2025 con: Legno & Gio Evan; Leo Gassmann; Luchè; Lucio Corsi; Mimì; Mondo Marcio; Orchestraccia ft. Mundial; Pierdavide Carone; Rocco Hunt; Senhit; Serena Brancale; Shablo con special guests; The Kolors e Tredici Pietro.

La location del Concerto del Primo Maggio

Qual è la location del Concerto del Primo Maggio 2025 e dove si svolge? L’evento si terrà nella storica Piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

La scaletta e chi conduce il Concertone

Soffermandoci invece sulla scaletta del Primo Maggio, ancora non sappiamo l’ordine di uscita dei protagonisti. Ma siamo a conoscenza di come sarà divisa la giornata:

Anteprima dalle 15:00 alle 16:00

Prima parte del concerto dalle 16:00 alle 18:55

seconda parte dalle 20:00 alle 21:00

Terza e ultima parte del Concertone dalle 21.05 alle 00.00.

Possiamo dirvi però chi conduce il Concerto attesissimo. Al timone vedremo ancora una volta Noemi, Ermal Meta e BigMama, medesimo terzetto della passata edizione.

Come avvenuto anche lo scorso anno, i primi ad esibirsi al Concerto del Primo Maggio 2025 di Roma saranno Cyrus, Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, SOS – Save Our Souls, Vincenzo Capua e i 3 vincitori del contest 1MNEXT Cordio, Dinìche e Fellow.

I biglietti per il concertone del 1 maggio

Precisiamo che come avviene ogni anno il Concertone del 1 Maggio è a ingresso libero, fino a esaurimento posti. Non sono in vendita dei biglietti, se fosse questa la domanda che vi siete posti.

Dove vedere il Concertone in TV e streaming

Il Concertone dove si potrà vedere in TV e in streaming? Ricordiamo che sarà in diretta su Rai Radio2. La radio ufficiale trasmetterà l’intera giornata in diretta dalle a partire dalle 15:15 a oltre la mezzanotte, in simulcast con Rai 3, canale per vederlo in TV. È bene ricordare che in streaming sarà in onda su RaiPlay e Rai Italia.

Ovviamente non mancherà qualche pausa dalle 19:00 alle 20:00 per le edizioni dei telegiornali.