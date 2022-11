NEWS

Andrea Sanna | 8 Novembre 2022

GF Vip 7 Grande Fratello Vip 7

La polemica per la frase di Orietta Berti

Orietta Berti in queste ultime ore è finita al centro della polemica per una frase pronunciata nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 7. Ma cosa è accaduto esattamente? L’opinionista già da diverse settimane vorrebbe vedere Bradford, il marito di Giaele De Donà, raggiungerla per un confronto in puntata. Al momento, però, a parte una lettera e qualche gossip, l’imprenditore non si è mostrato e ha preferito mantenere massimo riserbo.

Una situazione che ha spesso mandato in crisi Giaele De Donà, la quale vorrebbe tanto parlare con lui, anche per capire guardandolo negli occhi cosa pensa. Come dicevamo, anche ieri Orietta Berti ha insistito sul volerlo vedere in puntata, mentre Sonia Bruganellil’ha stoppata. Rivolgendosi ad Alfonso Signorini la moglie di Paolo Bonolis ha detto: “Lei vuole che questo viene in puntata. Non viene. Mo si incavola pure”. Il conduttore ha invece lasciato qualche briciolo di speranza: “Non è detto, magari viene”.

A quel punto, però, Orietta Berti ha fatto una “battuta”, che non è per niente piaciuta agli utenti del web scatenando così una polemica: “Ma secondo me viene. Magari le dà anche due schiaffi qua”. La frase ha fatto scoppiare in una risata la collega di poltrona, mentre Alfonso Signorinisi è allontanato per raggiungere il centro dello studio.

Mi dispiace non sono visionaria non rompetemi io cazzo solo perché vi piace finchè la barca va pic.twitter.com/8GT9cqohEu — topona (@pinktopa) November 7, 2022

Intanto sul web molti utenti hanno avuto da ridire. Se c’è chi ha capito l’intento di Orietta Berti, altri invece hanno trovato questa esternazione fuori luogo e poco carina. Di conseguenza il popolo della rete si è spaccato in due e, ancora ora, se ne parla con insistenza. Vedremo adesso se, come avvenuto per altre occasioni, l’opinionista deciderà di intervenire e mettere fine a questa storia.

Nell’attesa continuate a seguirci per altre news sul mondo del Grande Fratello Vip 7!