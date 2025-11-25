In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Paola Iezzi, che ha fatto un duro sfogo sulla musica italiana. Ecco le dichiarazioni della cantante.

Lo sfogo di Paola Iezzi

Nelle ultime ore si sta molto parlando di Paola Iezzi. La cantante, che attualmente sta coprendo nuovamente il ruolo di giudice a X Factor, è stata ospite a Casa Metatron, all’Ostello Bello Milano in Duomo. Nel corso dell’incontro con i fan l’artista ha fatto un’importante riflessione sul modo in cui vengono considerate le cantanti donne in Italia. Facendo un duro sfogo sulla musica italiana dunque la Iezzi ha affermato senza peli sulla lingua:

“Ho registrato e lavorato anche in Svezia. Una cosa incredibile che mi è successa lì, è che di colpo, andavo negli studi di registrazione e mi dicevano: ‘Che bella voce che hai!’, cosa che non avevo mai sentito dire nei miei confronti. Anche perché, in Italia, se non hai otto ottave di estensione e non canti come la Sirenetta non sei un cantante! È una roba strana, soprattutto se sei donna. Gli uomini possono anche fare i rutti… lasciatemi sfogare”.

Paola Iezzi, che nel mentre ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo, ha poi proseguito, spiegando come proprio in Svezia sia stata apprezzata per le sue doti canore. La cantante ha così aggiunto: “Mi dicevano: ‘Hai un tono di voce molto pop’. Ed io ero tutta felice perché, in realtà, è sempre quello che ho voluto fare, quell’approccio lì in studio, cantando in quel modo pop”.

LEGGI ANCHE: Martina Colombari a Belve si commuove parlando del figlio Achille

Le dichiarazioni della Iezzi naturalmente non sono passate inosservate e in queste ore hanno fatto il giro del web, alimentando il dibattito tra gli utenti sui social. Paola intanto si prepara per la prossima puntata di X Factor, durante la quale non mancheranno nuovi colpi di scena.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.