Lo scorso novembre è morta Ornella Vanoni, all’età di 91 anni. La cantante non stava bene da alcuni giorni. Scopriamo le cause della sua morte.

Morte di Ornella Vanoni: le cause

Ornella Vanoni è morta lo scorso novembre. Una perdita che ha sconvolto il mondo della musica e dello spettacolo, lasciando un vuoto nei suoi colleghi, amici e anche nei suoi fans. Le cause della morte sono da attribuire a un arresto cardiocircolatorio che l’ha colpita in tarda serata, mentre era nella sua casa a Milano. Un attacco cardiaco che purtroppo si è rivelato fatale. I soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Ornella Vanoni aveva 91 anni e, secondo quanto riportato dai quotidiani, non stava bene da diversi giorni. Al telefono con Maurizio Porro del Corriere della Sera aveva raccontato di sentirsi strana e di avvertire un dolore alla vertebra. Era pronta ad andare in una clinica di Pavia per sottoposti alle cure. Poche settimane prima si era presentata a Che tempo che fa con una corona di fiori per ironizzare sul fatto che Fabio Fazio l’aveva invitata il 2 novembre. In quell’occasione aveva raccontato di aver smesso di fumare per “l’acqua nei polmoni“.

Ornella Vanoni: artista molto amata con una carriera di successo

Ornella Vanoni è nata a Milano il 22 settembre 1934. Ha conquistato il pubblico fin dai primi tempi, diventando una vera icona. Ha lavorato come cantante, attrice e conduttrice, riuscendo a mantenere un grande successo nel corso dei decenni. Considerata tra le voci migliori della musica italiana, ha avuto una carriera lunghissima, dal 1956 fino allo scorso anno.

Nei suoi sessant’anni di carriera ha pubblicato più di cento lavori, tra album, raccolte ed EP. Ha raggiunto un numero di vendite superiore ai 55 milioni di copie, un traguardo davvero eccezionale. Da sempre apprezzata anche per la sua eleganza, il suo carattere e la sua ironia sottile e coinvolgente, è diventata una vera e propria icona nel mondo musicale e dello spettacolo. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, ma il suo ricordo è sempre vivo nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta e coloro che l’hanno amata per la sua meravigliosa carriera.