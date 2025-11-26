Una serata ricca di emozioni a Palazzo Brancaccio dove Beppe Convertini ha raccontato il suo viaggio tra i borghi e le usanze che rendono unica la nostra penisola

Roma accoglie con entusiasmo Beppe Convertini e la sua nuova opera letteraria intitolata “Il Paese delle Tradizioni”. Nelle splendide sale di Palazzo Brancaccio, location storica e simbolo dell’eleganza capitolina, l’autore ha celebrato l’uscita del volume tra emozioni, ricordi e un parterre d’eccezione.

Un viaggio tra radici e cultura

Il conduttore di Uno Mattina in Famiglia e Azzurro – Storie di Mare, attualmente protagonista a Ballando con le Stelle, racconta l’Italia più autentica. Il progetto vede la preziosa collaborazione delle Pro Loco italiane per valorizzare il territorio. Beppe Convertini ha espresso la sua gratitudine con queste parole: «Il mio viaggio tra le tradizioni italiane è nato dall’amore per la nostra gente: nei borghi, nelle sagre, nei riti che resistono grazie alle comunità. È lì che si custodisce l’Italia più vera. Questo libro è un grazie a chi tiene accesa questa fiamma».

Figure di spicco hanno affiancato l’autore. Angelo Mellone, Direttore del Daytime Rai, ha sottolineato: «I programmi del daytime devono essere il ponte tra la televisione e il Paese reale. Attraverso libri come quello di Beppe e attraverso la tv, possiamo riscoprire feste, lavori, riti collettivi, storie che raccontano davvero chi siamo». Anche Valentina Bisti, volto del Tg1, ha evidenziato il ruolo cruciale delle donne nella trasmissione della memoria, legandosi al tema della lotta contro la violenza sulle donne. Antonino La Spina, Presidente dell’UNPLI, ha ribadito: «Pro Loco deriva da pro loco, “a favore del luogo”. È ciò che facciamo ogni giorno: custodiamo identità, feste, dialetti, memoria, tradizioni che rischierebbero di perdersi. Il libro di Beppe è un atto d’amore verso questa Italia».

Musica e folclore in scena

I ritmi dei Bottari e le melodie degli Stornellatori Romani hanno animato l’evento. Questi ultimi hanno dedicato un pensiero speciale all’autore: «Er mare fonte de vita e de passione se po’ conosce puro in televisione. Co’ le storie e le testimonianze de le persone ce chi ce fa ‘na bella trasmissione. Con Convertini l’Italia è tutta ‘na emozione».

Moltissimi amici e colleghi hanno partecipato alla serata. Tra i presenti figurano Anna Falchi, Vira Carbone, Francesca Fialdini, Mario Ermito, Monica Marangoni e Miriana Trevisan. Hanno presenziato anche Roberta Garcia, Nadia Bengala, Federica Gentile, Luca Sardella, Sofia Bruscoli e Marzia Roncacci. Non sono mancati Federica De Denaro, Adriana Russo, Veera Kinnunen, Paola Comin e Antonio Flamini.