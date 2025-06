La Statale di Milano celebra Ornella Vanoni. Poche ore fa infatti la celebre cantante ha ricevuto la laurea honoris causa magistrale in Musica, Culture, Media e Performance. Si tratta della prima artista a ricevere un tale riconoscimento.

Le parole di Ornella Vanoni

Quando si pensa ad Ornella Vanoni vengono subito in mente alcune delle canzoni che hanno contribuito a fare la storia della musica italiana. Nel corso degli anni infatti la celebre artista è diventata una vera icona e ancora oggi è amatissima da tutto il pubblico. Solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non passato inosservato e che ha commosso tutto il web. La Statale di Milano ha infatti deciso di valorizzare la canzone italiana e ha così conferito alla Vanoni la laurea honoris causa magistrale in Musica, Culture, Media e Performance. Nell’aula magna, vestita con un manto nero, una fascia azzurra e il tocco accademico, la cantante ha ricevuto questo importante riconoscimento dalla rettrice Marina Brambilla.

Presenti in sala anche amici e collaboratori di Ornella Vanoni, da Mahmood, a Fabio Fazio, passando per Luciana Littizzetto e la senatrice a vita Liliana Segre. Si tratta della prima artista a ricevere la laurea ad honorem e nella motivazione dell’ateneo si legge: “L’interprete di Senza Fine ha contribuito in modo decisivo a rendere la canzone d’autore italiana un fenomeno internazionale”. Non sono mancate anche le dichiarazioni della Vanoni, che con ironia ha affermato:

“Non ho mai studiato, sono una cialtrona. I miei sarebbero impazziti nel sapere che ho una laurea. È giusto avermela data? Io non ho mai presunzione di me. Ci sono degli artisti che hanno un ego pazzesco. Io questo ego sono anni che lo aspetto. Ormai è tardi. Non l’ho mai avuto”.

Giornata importante dunque quella di ieri per Ornella Vanoni, che ha ricevuto la laurea honoris causa magistrale in Musica, Culture, Media e Performance.