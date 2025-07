Scopriamo insieme cosa rivela l’oroscopo di Joss per la settimana dal 21 al 27 luglio 2025: ecco previsioni e classifica segno per segno!

1 – Oroscopo di Joss: Cancro

La settimana procede molto bene con la presenza di Giove nel segno e il sostenimento di Marte e Luna nel segno amico della vergine. Molti progetti stanno per partire e la realizzazione dei vostri traguardi è dietro l’angolo. C’è chi organizza un matrimonio, chi comincia un lavoro nuovo, o si trasferisce all’estero. Un nuovo inizio è scritto nelle stelle per tutti. Da trasferimenti, a inizio di percorsi di studio.

2 – Classifica segni, Vergine

Settimana in cui Marte e Luna sono vicini nel vostro segno e vi conferiscono una grinta fuori da ogni luogo comune. Sarete combattivi e pronti a sfidare chi vi vuole fuori da un progetto o da una situazione. Se dovete parlare chiaro con qualcuno lo farete senza mezzi termini. In amore le donne del segno possono dedicarsi ad incontri interessanti: non è il momento di sognare un amore.

3 – La settimana del Leone

Grande energia con la presenza del sole nel vostro segno, garanzia di riuscita, grinta, energia, forza d’animo. Mercurio rimane dormiente, in retrogradazione. Tante sono le attese e forse alcune imprudenze o perdite della pazienza sul lavoro. Molto bene i lavoratori autonomi con spostamenti e lavoro: se attendete nella sfera privata una comunicazione, anche giuridica, non vi spazientite.

4 – Previsioni segni, i Gemelli

Dopo settimane di piena burrasca si aprono le porte delle opportunità. Venere transita per l’ultima settimana all’interno del vostro segno ed è garanzia di ripresa armoniosa con voi stessi e con chi vi circonda. Bene i lavoratori autonomi, bene il denaro che arriva e potrete spendere per esigenze e desideri. È una settimana molto bella per gli innamorati, pronti a vivere un passo importante.

5 – L’oroscopo di Joss: Ariete

Si profila all’orizzonte un cambiamento importante. La settimana procede nell’onda della pianificazione del vostro futuro, chi in coppia e chi nel lavoro. Progetti, programmi e tanta voglia di godere appieno la presenza della venere nel terzo campo solare, garanzia di piccoli spostamenti fortunati e felici. Anche le stelle della settimana sono a favore della coppia con avanzamenti.

6 – Oroscopo settimana, Sagittario

La presenza di Marte e Luna questa settimana mettono in chiaro la vostra posizione laddove necessario. Anche venere dal segno opposto vi rende meno disposti ad ascoltare chi è sempre polemico e cinico. Avete voglia di leggerezza e di cambiamento. Le stelle della settimana favoriscono i piccoli spostamenti e in arrivo la grinta e la determinazione giusta per prendere una decisione.

7 – Capricorno

Giove dal polo opposto vi spinge a cambiare la vostra vita, specie se siete nati tra la prima e la seconda decade. Qualcosa di bello sta per giungere, chi prende in mano la propria vita e compie un passo in avanti importante nella coppia: dal matrimonio, all’acquisto di una casa. Anche i single possono incontrare una persona che lascerà il segno. Bene il lavoro indipendente: tanto lavoro e buoni guadagni.

8 – Classifica dal 21 al 27 luglio: Toro

La settimana è contraddistinta da altalene di energia: dal trigono di Marte e Luna in Vergine che regalano una grossa spinta, un grosso slancio fatto di successi e avanzamenti negli obiettivi lavorativi, sino alla quadratura di Mercurio che retrogrado non vi conduce ad avere quelle notizie, quelle comunicazioni che vi aspettate. Tante attese, dunque, anche di comunicazioni personali.

9 – Oroscopo di Joss: Acquario

Si profila una graduale rinascita che vi contraddistinguerà nel corso degli ultimi mesi dell’anno. Buone nuove sono in arrivo per tutti. Dal libero professionista, in grado di espandere i suoi affari, sino al dipendente pronto ad assumere ruoli più responsabilizzanti, o addirittura a cambiare aria. Tutto questo comincerete a vederlo da marzo 2026. Questa settimana è lenta e porta avanzamenti parziali e aggiustamenti di rotta.

10 – Oroscopo e previsioni: Scorpione

Anche se le stelle non sono completamente a vostro favore, la settimana va presa nel verso positivo. Molti si arrabbieranno per alcuni ritardi ricevuti circa comunicazioni importanti; altri, cercheranno di riequilibrare il rapporto con il partner, perché molte saranno le discussioni accese che si verificheranno. Le energie più belle le ricevono i lavoratori autonomi che avranno la possibilità di

esprimere il proprio potenziale con conseguenti gratificazioni.

11 – Segni classifica, Bilancia

Ancora tante sono le faccende da aggiustare. Forse fate tanto e sentite di perdere il controllo, e questo per voi è un vero problema. La settimana poggia in toto sulla presenza di Giove che si riattiva a breve con il passaggio di venere: il concept di denaro e di relazioni amorose, sarà presto alla ribalta e non nei modi più felici. Mercurio retrogrado poi, porta in manifestazione storie del passato difficili, chi nel lavoro, chi nella sfera cuore.

12 – Oroscopo di Joss: Pesci

La settimana non è delle più facili. Partiamo con l’opposizione di Marte e Luna dal segno opposto della vergine, e del suo appoggio dispotico di Venere in Gemelli. Tensioni, difficoltà finanziarie, difficoltà ad avere un rapporto armonioso con voi stessi e con chi vi circonda, partner incluso. Se questi pianeti non riflettono la loro potenza nell’ambito cuore, lo faranno nel lavoro, e per molti quel settore sarà oggetto di attenta analisi. Meglio le prossime settimane.