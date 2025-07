Ci avviciniamo alla settimana dal 28 luglio al 3 agosto 2025. Ecco cosa dice l’oroscopo di Joss: tutte le previsioni astrologiche e la classifica dei segni.

1 – Oroscopo di Joss: Cancro

È il momento di metterti al centro della scena, senza sensi di colpa. Le stelle ti chiedono di ascoltarti e prenderti cura delle tue esigenze. In amore, se ci sono state tensioni, ora è possibile dialogare e ritrovare equilibrio. Sul lavoro, arrivano riconoscimenti o occasioni per farti notare. Non avere paura di osare: il coraggio verrà premiato. Qualche preoccupazione familiare potrebbe riaffiorare, ma saprai gestirla con dolcezza. La Luna ti protegge nei momenti clou.

2 – La settimana del Leone

Con il Sole nel tuo segno, sei carismatico, energico e pronto a brillare. La settimana ti regala visibilità e nuove opportunità, specialmente in ambito creativo. Le relazioni personali si intensificano: se sei in coppia, l’intesa è alle stelle; se sei single, potresti fare incontri travolgenti. Attenzione a non essere troppo autoritario: lascia spazio anche agli altri. Ottimo momento per avviare progetti personali o rinnovare la tua immagine. Weekend passionale e pieno di sorprese.

3 – Classifica segni, Vergine

Settimana di introspezione e riorganizzazione. Stai preparando il terreno per grandi cambiamenti, ma è importante procedere con metodo. Attenzione alle tensioni sul lavoro: meglio non insistere troppo su ciò che non puoi controllare. In amore potresti sentirti distante o pensieroso, ma il dialogo sincero aiuterà. Approfitta di questi giorni per chiarirti le idee e fare pulizia emotiva. Mercurio ti

aiuta nella pianificazione. Attività come yoga, lettura o natura possono rigenerarti a fondo.

4 – Oroscopo settimana Toro

Una settimana all’insegna della riflessione e del consolidamento. Dopo un periodo movimentato, hai bisogno di stabilità e di fare il punto della situazione, specialmente in ambito finanziario. Le stelle favoriscono il recupero emotivo e il rafforzamento dei legami affettivi. È il momento giusto per sistemare questioni in sospeso con calma e lucidità. In amore, si aprono spiragli di dolcezza e comprensione. Favoriti anche i progetti a lungo termine. Riposo e buona alimentazione saranno fondamentali.

5 – Previsioni segni Scorpione

Una settimana intensa, ma ricca di possibilità di crescita. La tua determinazione ti porterà lontano, specie sul piano professionale. Potresti ricevere una proposta interessante o finalmente vedere i frutti di un impegno passato. In amore, meglio evitare gelosie o malintesi: la chiarezza è fondamentale. Energia altalenante: alterna momenti di azione a pause rigeneranti. Attenzione alle parole: possono ferire o guarire, a seconda di come le usi. Segui l’intuito: sa dove guidarti.

6 – Oroscopo di Joss: Ariete

Settimana dinamica, ricca di nuove opportunità, soprattutto nel lavoro. Le energie sono alte e saprai affrontare le sfide con determinazione. Attenzione però a non essere troppo impulsivo con colleghi o partner: un dialogo più empatico farà la differenza. In amore, chi è single potrebbe fare incontri stimolanti, mentre le coppie potrebbero ritrovare complicità. Cerca di ritagliarti momenti per ricaricarti, magari all’aria aperta. Le giornate centrali saranno particolarmente produttive. Evita discussioni superflue nel weekend.

7 – Classifica di Joss: Sagittario

Le stelle ti invitano a esplorare nuove strade, sia fisiche che interiori. Potresti sentire il richiamo di un viaggio o di un cambiamento radicale. Sul lavoro, creatività e ottimismo ti aprono porte inattese. In amore, voglia di libertà ma anche di connessioni vere: scegli con cura chi far entrare nella tua vita. Le giornate centrali della settimana sono ideali per trattative o esami. Energia in crescita, ma attento a non bruciare le tappe. Ottimo il weekend per relax e svago.

8 – Segni oroscopo Gemelli

Settimana frizzante e socialmente intensa: inviti, contatti, scambi di idee. Il tuo spirito curioso sarà premiato con occasioni interessanti, specialmente se lavori nella comunicazione o nel commercio. Marte ti dà grinta, ma occhio a non strafare: potresti accumulare stanchezza. In amore c’è voglia di leggerezza, ma chi cerca qualcosa di più stabile dovrà essere chiaro con se stesso. Attento alle

finanze: qualche spesa imprevista potrebbe bussare alla porta. Weekend ideale per brevi viaggi o avventure.

9 – Oroscopo Paolo Fox, Acquario

La tua originalità è in primo piano questa settimana. Idee nuove, collaborazioni fuori dagli schemi e contatti stimolanti rendono il periodo vivace. Potresti sentirti un po’ disconnesso nei rapporti più tradizionali: cerca il dialogo senza forzature. In amore, spazio alle sorprese e ai giochi mentali. Attenzione alla gestione del tempo: rischi di fare troppe cose insieme. Favoriti gli studi, i social, e tutto ciò che è innovativo. Weekend perfetto per sperimentare qualcosa di nuovo.

10 – Oroscopo classifica Capricorno

Settimana di valutazioni e scelte. Potresti trovarti davanti a un bivio, soprattutto sul piano professionale o finanziario. Saturno ti chiede concretezza: niente illusioni, solo fatti. In amore, i legami stabili si rafforzano, mentre le relazioni incerte richiedono chiarezza. Tieni d’occhio la salute: qualche piccolo fastidio va ascoltato. Le stelle premiano chi è coerente e determinato. Ottimo momento per rivedere i propri obiettivi a lungo termine. Il weekend porta riposo e

riflessione.

11 – Previsioni segni Pesci

Una settimana dolce ma densa di emozioni contrastanti. Potresti sentirti più sensibile del solito, ma anche più ispirato. In amore, chiarimenti importanti aiutano a rinnovare il rapporto o chiudere ciò che non serve più. Sul lavoro, fidati della tua intuizione, ma non trascurare i dettagli pratici. Buon momento per dedicarti a progetti creativi o spirituali. Attenzione ai sogni: potrebbero contenere messaggi interessanti. Il fine settimana porta quiete e tenerezza, specialmente con chi ami davvero.

12 – Bilancia: l’oroscopo di Joss

La settimana ti vede protagonista di nuove connessioni e collaborazioni. La tua naturale capacità diplomatica sarà una carta vincente, soprattutto sul lavoro o in situazioni delicate. In amore, Venere ti protegge: momenti romantici per le coppie e incontri dolci per i single. Attento però a non rimandare decisioni importanti: è tempo di prendere posizione. Favoriti i progetti creativi e le iniziative condivise. Weekend perfetto per uscire con amici o coltivare hobby dimenticati.