Classifica e previsioni dei segni dell’oroscopo di Joss dal 9 al 15 giugno 2025. Scopriamo insieme cosa dicono le stelle per questa nuova settimana!

1 – Oroscopo di Joss: il Toro

Le certezze traballano, ma sotto le crepe cresce qualcosa di vivo. In amore, c’è tensione: vuoi di più, e chi è al tuo fianco deve capirlo. Se sei solo, qualcuno ti guarda da un po’ — smetti di fare finta di niente. Al lavoro, c’è una svolta inattesa: una proposta, un cambio di ruolo o un taglio netto. Fidati del tuo istinto lento ma infallibile. Muoviti, ma con eleganza.

2 – Classifica segni, la Vergine

Hai voglia di ordine, ma il caos ti rincorre. In amore, qualcuno scombina i tuoi equilibri: o lo lasci entrare, o lo chiudi fuori per sempre. La confusione può anche essere fertile. Sul lavoro, torna un vecchio nodo da sciogliere: affrontalo con lucidità, ma non essere troppo duro con te stesso. Non devi essere perfetto, solo autentico. Flessibilità sarà la tua arma vincente.

3 – Previsioni segni: il Cancro

Il cuore pulsa più forte del solito, e questo ti rende vulnerabile ma anche potente. In amore, c’è una verità che non puoi più tenere dentro: falla uscire. Chi ti ama davvero, resterà. Sul lavoro, senti che stai facendo troppo per troppo poco — il momento per rimettere i paletti è adesso. Pretendi il rispetto che meriti. Il coraggio emotivo è la tua arma segreta.

4 – Oroscopo della settimana, il Capricorno

Stai trattenendo troppo, dentro e fuori. In amore, la tua durezza protegge, ma ora rischia di ferire: sciogliti, almeno un po’. Se c’è qualcosa da chiarire, fallo ora. Sul lavoro, sei sotto pressione, ma anche vicinissimo a un risultato importante. Il sacrificio sta per ripagare, ma ricordati anche di vivere. Non puoi controllare tutto, ma puoi scegliere cosa vale davvero.

5 – Pesci

Ti muovi tra sogni e dubbi, ma adesso serve concretezza. In amore, il cuore sa cosa vuole, ma la mente lo ostacola: lascia parlare l’intuito. Chi ti ama lo fa già, non devi dimostrare nulla. Sul lavoro, qualcosa si sblocca solo se molli il bisogno di controllo. Fidati del flusso, ma resta vigile. È una settimana di rivelazioni silenziose: ascolta tra le righe.

6 – Oroscopo di Joss: il Sagittario

La tua voglia di libertà si scontra con legami che ti stringono o ti ispirano: sta a te decidere. In amore, qualcuno ti provoca nel modo giusto — ma attento a non scappare appena si fa serio. Al lavoro, arriva una proposta o un viaggio che apre nuovi scenari. Hai bisogno di stimoli veri, non routine. Rischia, ma resta centrato. L’avventura non è fuga, se sai dove vuoi andare.

7 – Scorpione

Questa settimana sei tutto istinto e verità tagliente. In amore, sei pronto a toglierti la maschera — ma anche a chiedere all’altro di fare lo stesso. Non accettare più ambiguità. Sul lavoro, sei in piena rinascita: un progetto che hai tenuto nascosto può finalmente emergere. Non aver paura di esporlo: la forza sta proprio nella tua intensità. Tu non segui la corrente, la cambi.

8 – Oroscopo di Joss, l’Ariete

Settimana esplosiva: senti che tutto si muove, e hai ragione. In amore, sei pronto a mettere in gioco più di quanto avresti voluto — fallo, ma scegli bene a chi. Le coppie traballanti scoppiano o si rafforzano per sempre. Sul lavoro, una sfida ti mette alla prova: non tirarti indietro, sei sotto osservazione e puoi brillare. Prendi in mano la scena, è il tuo momento di leadership.

9 – Gemelli

Hai voglia di leggerezza, ma la realtà ti chiede scelte. In amore, basta mezze misure: o dentro o fuori. Se sei confuso, parla. Sul lavoro, una nuova opportunità ti stimola ma richiede concentrazione, cosa che in questi giorni ti manca un po’. Ritrova il focus, elimina le distrazioni. Sei brillante quando ci credi: torna a crederci, e gli altri ti seguiranno.

10 – Previsioni per il Leone

La tua luce torna a imporsi, ma stavolta non basta brillare: devi convincere. In amore, qualcosa si riaccende dove pensavi ci fosse solo cenere. Attenzione però: non dare tutto per scontato. Al lavoro, riflettori puntati su di te, e non puoi permetterti passi falsi. Usa il tuo carisma, ma ascolta di più. Se guidi il gruppo, fallo con cuore, non solo con orgoglio.

11 – La settimana dell’Acquario

Tutto cambia, e tu… ti adegui o rompi gli schemi? In amore, una connessione mentale si fa travolgente: non negare quel che senti. Per i single, arriva un incontro fuori da ogni logica, quindi perfetto. Sul lavoro, è tempo di innovare: una tua idea fuori dagli standard può impressionare chi conta. Non abbassarti per piacere: sali di livello e porta gli altri con te.

12 – Oroscopo di Joss, la Bilancia

C’è un vento nuovo che ti sfiora, ma tu sei ancora indeciso sul da farti travolgere. In amore, smetti di compiacere chi non ti ascolta: ora serve sincerità, anche scomoda. Sul lavoro, sei a un bivio: continuare come sempre o rischiare e cambiare strada. Hai l’intuizione giusta, fidati. Il peso delle scelte si sente, ma il futuro ti ringrazierà.