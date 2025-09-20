Come andrà la settimana dal 22 al 28 settembre secondo le previsioni dell’oroscopo di Joss? Ecco la classifica segno per segno…

1 – Toro, l’oroscopo di Joss

Settimana d’oro per cuore e lavoro: i rapporti affettivi trovano stabilità e dolcezza, con momenti di grande intimità che rafforzano la coppia. I single possono vivere un incontro che ha basi concrete, non solo attrazione passeggera. In ufficio il tuo impegno è finalmente riconosciuto: una proposta o un guadagno extra conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Non ti serve strafare, basta continuare con costanza. La serenità affettiva alimenta anche la concentrazione, creando un circolo virtuoso che ti porta in cima alla classifica.

2 – Previsioni della Bilancia

Il bisogno di armonia trova terreno fertile: in amore recuperi leggerezza e complicità, anche dopo un periodo di piccoli malintesi. I single hanno buone possibilità di incontri in contesti sociali o culturali, con persone che condividono interessi autentici. Sul lavoro sei capace di mediare tra colleghi e questo ruolo di equilibratore ti rende indispensabile. Potresti ricevere elogi o nuove responsabilità che accrescono la tua autostima. L’unico rischio è accontentare troppo gli altri:

ricorda che anche i tuoi desideri meritano spazio.

3 – Capricorno

La settimana ti premia per la costanza: in amore mostri più disponibilità e il partner se ne accorge, regalandoti momenti di complicità sincera. I single possono avvicinarsi a persone serie e affidabili, forse attraverso contatti professionali. Sul lavoro il tuo impegno paga: scadenze rispettate e possibili gratificazioni materiali o simboliche. La fatica non manca, ma hai la forza di

affrontarla con disciplina. Non lasciare però che la voglia di controllo ti renda rigido: la vera vittoria sta nel trovare equilibrio tra dovere e piacere.

4 – Classifica segni oroscopo di Joss: Vergine

Settimana di buoni risultati, soprattutto se ti concedi di lasciare un po’ di spazio anche al cuore. In amore, la ricerca di stabilità si accompagna a gesti concreti che rafforzano il rapporto. I single possono sentirsi attratti da persone che condividono valori pratici e obiettivi simili. Al lavoro brilli per organizzazione e precisione, tanto che diventi punto di riferimento per il gruppo. Attenzione, però, a non criticare troppo chi non tiene il tuo passo: un sorriso vale più di mille

rimproveri. Nel weekend sentirai soddisfazione e sollievo.

5 – Segni oroscopo, Scorpione

Emozioni forti in arrivo: in amore tutto è intenso, nel bene e nel male. Se sei in

coppia, la passione cresce ma emergono anche gelosie da gestire con calma. I single incontrano persone magnetiche che risvegliano desideri profondi. Sul lavoro sei determinato e strategico, e questo ti permette di avere la meglio in situazioni competitive. Non serve combattere a viso aperto: la tua astuzia è la vera arma vincente. Verso il fine settimana sentirai di aver guadagnato potere e

autorevolezza.

6 – Oroscopo di Joss: Cancro

Il cuore chiede coccole e tu sei pronto a darle, ma questa settimana potresti sentirti più vulnerabile e desiderare rassicurazioni. Nella coppia, un dialogo sincero ti aiuta a ritrovare serenità. I single devono imparare a fidarsi di chi si avvicina senza leggere troppi secondi fini. Sul lavoro ti muovi con intuizione, ma non lasciare che le emozioni influenzino troppo le decisioni pratiche. Una piccola conferma ti farà capire che sei sulla strada giusta. La dolcezza è la tua forza, ma usala con equilibrio.

7 – Pesci

Sensibilità e immaginazione sono alle stelle, e questo ti aiuta sia in amore che sul lavoro. Con il partner puoi vivere momenti romantici, purché tu non cada nella trappola delle aspettative eccessive. I single sono attratti da personalità misteriose, ma dovrebbero distinguere tra realtà e illusione. In ufficio la tua creatività è apprezzata, ma devi imparare a concretizzare di più: non basta avere buone idee, serve anche applicarle. A fine settimana potresti ricevere un riconoscimento inatteso.

8 – Sagittario, oroscopo di Joss

Il tuo spirito libero ti spinge a cercare avventure e leggerezza in amore, ma non tutti sono pronti a seguirti nei tuoi ritmi veloci. Nella coppia potrebbe esserci un po’ di tensione se mancano basi solide. I single, invece, vivranno incontri frizzanti, ma di breve durata. Al lavoro ti senti stimolato da nuovi progetti, soprattutto se legati a viaggi o contatti lontani. Attenzione però a non lasciare troppe cose incompiute: la tua energia ha bisogno di direzione. Il weekend ti porta spunti interessanti.

9 – Oroscopo di Joss: previsioni settimana Leone

Il tuo carisma è forte, ma questa settimana rischi di sembrare un po’ autoritario con chi ti sta vicino. In amore servono più ascolto e meno imposizioni, altrimenti il partner potrebbe sentirsi messo da parte. I single attraggono facilmente, ma devono imparare a distinguere tra adulazione e vero interesse. Sul lavoro sei deciso, ma la fretta ti può portare a errori di valutazione. Cerca di rallentare e condividere di più con gli altri: non è una gara, ma un percorso di crescita.

10 – Gemelli

La settimana porta distrazioni: in amore sei curioso ma poco concentrato, rischiando di trascurare chi ti è accanto. I single hanno occasioni di flirt, ma niente di troppo stabile. In ufficio sei pieno di idee, ma non tutte sono facili da realizzare, e qualcuno potrebbe accusarti di superficialità. Prova a focalizzarti su un progetto alla volta: meglio poco ma fatto bene. Evita discussioni inutili, soprattutto nella seconda parte della settimana. La leggerezza è un dono, ma non deve diventare

disattenzione.

11 – La settimana dell’Acquario

La voglia di libertà si scontra con la necessità di dare certezze: in amore potresti

sembrare sfuggente e questo crea tensione nella coppia. I single si divertono, ma faticano a legarsi davvero. Sul lavoro la tua originalità è apprezzata, ma rischi di sembrare dispersivo se non porti a termine i compiti iniziati. Un collega o un superiore potrebbe farti notare questa incoerenza. Non perdere tempo in progetti senza basi concrete: scegli ciò che ti stimola davvero e portalo fino in fondo.

12 – Oroscopo di Joss: Ariete

Settimana agitata: in amore l’impulsività ti porta a dire parole che non pensi, creando piccoli conflitti nella coppia. I single vivono incontri rapidi ma difficili da consolidare. Sul lavoro sei pieno di energia, ma potresti voler fare tutto e subito, rischiando errori o tensioni con colleghi. L’impazienza è la tua sfida: se impari a gestirla, la stessa forza diventerà un motore potente. Per ora, meglio rallentare e ascoltare prima di agire. Il weekend porta un po’ di respiro, ma solo se lo

concedi a te stesso.