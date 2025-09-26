La nuova settimana è in arrivo e con essa anche le previsioni e la classifica di tutti i segni dell’oroscopo di Joss. Ecco cosa dicono gli astri dal 29 settembre al 5 ottobre.

1 – Oroscopo di Joss: Scorpione

Settimana di grande intensità emotiva e professionale: in amore vivi una passione

travolgente che può rafforzare la coppia o accendere nuove relazioni se sei single. Attenzione però a non farti dominare dalla gelosia: la fiducia è la chiave. Sul lavoro sei lucido e strategico, capace di muoverti in modo quasi chirurgico: un affare importante può concretizzarsi proprio ora. La tua energia magnetica ti mette al centro della scena e tutti sembrano riconoscerlo. Una settimana di potere, che ti vede al primo posto.