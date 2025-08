Siete curiosi di scoprire cosa ci riservano le stelle per la settimana dal 4 al 10 agosto? Ecco le previsioni dell’oroscopo di Joss e classifica segno per segno.

1 – Oroscopo di Joss: Cancro

Le stelle del periodo sono buone, a patto che aggiustiate le relazioni storte. Qualcuno si ostina a trascinare un legame che non c’è. Il passato va gettato alle spalle. È giunto il momento di rinascere, di rivivere una nuova relazione, una nuova fase della vostra vita. Tante sono le stelle che vi aiutano a muovervi verso questo percorso di rinascita. Il fronte lavoro regala tanto: da contratti importanti a denaro. Pianificate il futuro.

2 – La settimana per i Gemelli

È in arrivo un periodo molto bello: le stelle ci raccontano di una vostra evoluzione. Finalmente qualcosa si muove ed è a vostro favore. Dovete pianificare il futuro. Molti chiudono con il passato, siete in una fase completamente differente ed è bene che vi abituiate a questo vostro nuovo modo d’essere. Dentro sentite la voglia di novità e qualcuno potrebbe incontrare una nuova persona con cui condividere.

3 – Previsioni dal 4 al 10 agosto: Bilancia

Siete uno dei segni forti. Marte transita nel segno e regala momenti di grinta, determinazione, traguardi. Forse alcuni di voi devono rivedere una relazione, e queste settimane sono apripista di una importante decisione che dovrete prendere. Le stelle sono favorvolissime a relazioni nuove se riuscite velocemente a salutare il passato. Nel lavoro avete tanto da fare, specie i liberi professionisti: un’opportunità nuova bussa alla vostra porta.

4 – Oroscopo di Joss: il Leone

Energie fortissime sono regalate al vostro segno, direi meritatissime visto i travagli degli ultimi anni. Mercurio, Venere restano nel segno accompagnati da Marte in sestile e Saturno, Nettuno in Ariete retrogradi. Vi preparate alla svolta invernale, e con essa a delle scelte importanti. Siate forti in famiglia: per alcuni si preannuncia la necessità di attenzionare qualcuno vicino a voi, oppure di gestire faccende legate a qualcuno che considerate famiglia.

5 – Classifica segni, lo Scorpione

Ci sono ancora forti travagli che vi contraddistinguono. Mercurio, Venere, Marte non vi lasciano in pace e vi pongono di fronte a situazioni instabili, vi sentirete in disequilibrio. Forse alcune scelte fatte nell’ultimo anno, chi in amore, chi nel lavoro, non sono soddisfacenti e necessitano di una revisione. Sono giornate in cui vi preparate a compiere scelte importanti. Pianificate bene perché settembre regala nuovi inizi e scelte fortunate che vi portano in alto.

6 – Joss classifica segni Sagittario

Periodo molto positivo, uno dei segni che brilla più di altri. Mercurio e Venere sono al trigono del Sole e ci raccontano di spostamenti, ma anche di progetti vincenti nel lavoro; così come di rinnovi contrattuali, o nuovi inizi lavorativi e di altro genere per voi. Anche Marte nell’undicesimo campo aggiusta le relazioni. È come se aveste fatto pace col vostro passato, dopo anni difficilissimi e di grande introspezione.

7 – Oroscopo di Joss Toro

Mercurio non è in una posizione facile. Porta momenti di confronto e disagio. Dovete lasciare andare il passato e non focalizzarvi troppo su quello che non funziona, perché le cose non vanno sempre come desiderate. Forse i pianeti vogliono insegnarvi ad essere più morbidi nei giudizi e accondiscendere ai dettami della vita. Non mancano le difficoltà nella coppia. È vero che gli spostamenti vi regaleranno momenti piacevoli e di leggerezza.

8 – Previsioni settimana Pesci

Giove vi benedice e vi porta ad avere una mente e un cuore brillante e luminoso. Avete chiuso col passato, forse è rimasto qualche sassolino nella scarpa, ma siete ancora più forti. Certo, gli ultimi anni sono stati difficili. Non dubitate più delle vostre capacità perché sarete premiati, anche grazie a Mercurio e Venere che sono entrambi nel segno del Leone, vostro segno karmico, sesto campo garanzia di vita quotidiana più leggera e di buone nuove sul lavoro.



9 – Oroscopo di Joss della settimana, Acquario

Beh, la presenza di Mercurio e Venere opposti al Sole sono pesantine, specie col trigono di Marte dalla Bilancia. Vale a dire che avrete molta energia e sarete molto dinamici, scattanti, attivi, a volte troppo perché potreste incappare in litigi inutili. E quella Venere e Mercurio poi portano stati d’animo altalenanti. Le radici delle vostre energie sono ballerine, addomesticatele però! Solo così supererete un periodo che vi mette alla prova.

10 – Previsioni per la Vergine

Siete stati molto forti negli ultimi anni e adesso è il momento di andare avanti con la vostra voglia di sperimentare, lasciando alle spalle il passato e tutto quello che non ha più funzionato. Sono giornate in cui ritornerete con la mente a tutto ciò che vi ha contraddistinto negli anni, quasi come se i pianeti vi obbligassero ad attenzionare il passato per salutarlo. Non mancheranno certo momenti di svago e leggerezza con un Marte nel secondo campo: un progetto di lavoro si sta per compiere.

11 – Classifica settimana Ariete

È un momento di svolta per i nativi del segno. Marte si oppone al Sole e porta a compiere decisioni importanti, specie per la coppia. Le coppie che non funzionano più devono prendere seriamente una decisione. C’è anche un bel momento per il single del segno: incontri molto forti sono in arrivo. C’è la voglia di stabilità. Per molti il lavoro va a gonfie vele e un progetto è in arrivo, o si consolida qualcosa di importante.

12 – Oroscopo di Joss: Capricorno

Le stelle sono buonine per voi, anche se il vostro cielo non è serenissimo. Parliamo di questo Giove che vi pone degli interrogativi: chi nel lavoro, chi in amore. Parliamo di Marte che dalla Bilancia vi rende le giornate della settimana parecchio instabili e difficili nell’interazioni col prossimo. Questi sono pianeti che ingigantiscono problemi: chi ha problemi di coppia li sentirà di più, chi di lavoro altrettanto. Il bello arriva per le coppie perché possono pensare a matrimonio, casa insieme o un bebè: qualcosa che fortifichi la coppia.