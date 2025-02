Dal 17 al 23 febbraio quali sono le previsioni dell’oroscopo di Joss? Ecco la classifica dei segni della settimana.

1 – Oroscopo di Joss: il Leone

Venere sostiene la vostra energia. Vi regala ottime opportunità di ampliare il business, trovare nuove collaborazioni o per i dipendenti, trovare incarichi giusti e soddisfacenti. Momento di cambio, di svolta per chi da tempo fosse in attesa.

2 – Le previsioni per lo Scorpione

Una settimana molto positiva per la coppia che può pensare di avanzare nella scala dei propri progetti. Bene anche nel lavoro, con possibili successi e buone nuove soddisfacenti. Meno bene i single: tanti incontri di passione e divertimento, ma ancora niente amore.

3 – Toro

Giove è ripartito e con l’aiuto di Mercurio regala ai nativi del segno un passo in avanti importante specie se da tempo attendete di compiere passi importanti nella coppia o nel lavoro. Ottime le opportunità per i più giovani. Nuove sfide e competizioni all’orizzonte.

4 – Oroscopo di Joss: i Pesci

Marte regala ancora tanta energia e porta incontri interessanti specie se alla ricerca di eros. Bene il rapporto di coppia con Mercurio che nel segno regala chiarezza negli intenti e possibili spostamenti fisici. I single potrebbero incontrare una persona che lascia il segno.

5 – Classifica della settimana: il Cancro

Marte nel segno vi porta la necessità di rivedere il vostro passato: una telefonata inaspettata ricevuta riapre le speranze. Comunicazioni di vario genere sono in arrivo. Vi sposterete molto di più, anche le idee saranno altalenanti. Tanti gli stati d’ira e le possibili controversie.

6 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Gradualmente cambia il mondo attorno a voi e si proietta una realtà nuova fatta di nuove idee, e nuovi pensieri. Raddrizzate il tiro in direzione futuro: molti chiudono relazioni professionali e personali. Altri, conoscono persone significatori di un voltapagina deciso del proprio futuro.

7 – La settimana dell’Ariete

Venere nel segno è positivo per le scelte di coppia. Un rinnovamento è dietro l’angolo e molte saranno le opportunità di scelte lavorative interessanti da vagliare, sia per il libero professionista che per il dipendente. Bene le entrate finanziarie.

8 – Gemelli

Qualcuno rivede una posizione presa in precedenza con un amico, un parente o un figlio. Dovrete rivedere un progetto professionale e con esso molte opportunità di intraprendere percorsi nuovi con collaborazioni nuove o mansioni del tutto differenti. Movimenti e carta bollata: attenzione agli imprevisti.

9 – Oroscopo di Joss: la Bilancia

La settimana parte con la luna nel segno e venere opposto: dovete rivedere gli equilibri di una relazione. Buone le opportunità per i single di incontri interessanti. Un nuovo progetto, una nuova occasione giunge. Bene le opportunità di ottenere denaro atteso.

10 – Capricorno

La settimana promette faville specie se lavorate in proprio. I dipendenti avranno ottime opportunità di ottenere un buon contratto lavorativo, o collaborazioni frutto di sacrificio e ricerca. L’amore di coppia brilla. I single potranno cominciare una frequentazione promettente.

11 – I segni della settimana, il Sagittario

Dovrete aiutare qualcuno che è vicino a voi e che richiede il vostro consiglio e supporto. Tante sono le strade che si aprono per i liberi professionisti, ma prima pensate bene a chiudere col passato: Mercurio non perdona e richiede massima trasparenza nell’espressione dei propri pensieri.

12 – Oroscopo di Joss: la Vergine

Mercurio opposto vi mette in guarda da possibili ostacoli professionali. Un’occasione giunge e regala opportunità di avanzamento professionale. Buone nuove per i dipendenti. Opportunità di svolta per gli innamorati con scelte che lasciano il segno.