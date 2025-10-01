Oroscopo Paolo Fox 1° ottobre 2025 previsioni oggi e domani
Ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del 1° ottobre
Si apre il nuovo mese: ecco le previsioni dettagliate dell’oroscopo di Paolo Fox (mediante la sua app in attesa del ritorno de I Fatti Vostri) di oggi 1° ottobre e domani.
1° ottobre oroscopo Paolo Fox Ariete
La giornata parte con la Luna storta, quindi potresti sentirti un po’ scarico.
Ma questo non è il momento di mollare: con Sole e Mercurio in opposizione, hai in ballo progetti importanti e serve concentrazione.
Se ti impegni, però, il successo non è escluso.
Occhio solo a questioni legali e spese inattese.