Si apre il nuovo mese: ecco le previsioni dettagliate dell’oroscopo di Paolo Fox (mediante la sua app in attesa del ritorno de I Fatti Vostri) di oggi 1° ottobre e domani.

1° ottobre oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata parte con la Luna storta, quindi potresti sentirti un po’ scarico.

Ma questo non è il momento di mollare: con Sole e Mercurio in opposizione, hai in ballo progetti importanti e serve concentrazione.

Se ti impegni, però, il successo non è escluso.

Occhio solo a questioni legali e spese inattese.