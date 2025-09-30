Oroscopo Paolo Fox 30 settembre 2025 previsioni oggi e domani
Previsioni 30 settembre di Paolo Fox
Dopo il consueto oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, eccoci con le nuove previsioni grazie all’app dell’esperto per la giornata di oggi 30 settembre. Il ritorno de I Fatti Vostri è previsto per il 6 ottobre.
Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete
Giornata tesa, simile a ieri.
Sei combattivo ma forse troppo coinvolto in situazioni che non ti soddisfano.
Occhio a non stressarti troppo: prendi tempo e fai chiarezza sui tuoi reali obiettivi.