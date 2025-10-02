In questa giornata vi sveliamo le nuove previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi 2 ottobre, attraverso l’app dell’esperto, prima del ritorno un TV de I Fatti.

Oroscopo Paolo Fox, l’Ariete

La Luna è dalla tua parte e ti spinge a dare il massimo.

È un periodo di grande impegno e visibilità: chi ha cambiato lavoro deve ora dimostrare di valere.

L’energia non ti manca, così come la voglia di riscatto.

I sentimenti contano più del solito.