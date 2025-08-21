Oggi e domani cosa dicono le stelle? A breve con il ritorno de I Fatti Vostri ne sapremo di più, intanto ora è grazie all’app di Paolo Fox che scopriamo tutti i dettagli. Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il 21 agosto.

Ariete oroscopo Paolo Fox

La Luna è favorevole e si prepara a situazioni promettenti dopo tanta tensione. Molte cose sono cambiante in ambito lavorativo o hai dovuto difenderti dalle polemiche.

Giove in quadratura si fa sentire. C’è un progetto che infiamma ma preoccupa allo stesso tempo.

Senti di avere una marcia in più e dal 25 Venere prenderà le difese dell’amore. Chi è stato lontano dal partner recupererà terreno.