Il weekend è finalmente arrivato e con esso anche le previsioni segno per segno. L’oroscopo di Paolo Fox per il 22, 23 e 24 agosto cosa dice? Scopriamolo attraverso l’app dell’esperto (che ringraziamo) in attesa del ritorno in TV de I Fatti Vostri.

Ariete, l’oroscopo di Paolo Fox

Sono giornate in cui sei preso da sentimenti contrapposti, tra la voglia di fare e le insicurezze.

Situazioni stressanti mettono alla prova la tua precaria e limitata pazienza.

Se in autunno hai progetti in ballo, tieni testa alla tensione ed evita scelte impulsive.

Tieni d’occhio l’aspetto contrattuale e legale. Dal 25 l’amore torna a essere più facile da gestire.