Parte una nuova settimana con l’oroscopo di Paolo Fox. Tutte le previsioni grazie all’app dell’esperto ci rivelano cosa si dice per i segni dal 29 settembre al 5 ottobre, in attesa del ritorno de I Fatti Vostri (che cambia giorno di partenza e esordirà il 6 ottobre).

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Settembre ti mette spesso sotto pressione.

Lunedì potresti trovarti a dover rivendicare i tuoi diritti o a gestire conflitti latenti.

Evita di reagire d’impulso.

Rifletti con calma su cosa davvero vuoi portare avanti nei prossimi mesi.

Avanti