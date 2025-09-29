Oroscopo Paolo Fox settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
La settimana dal 29 settembre al 5 ottobre dell’oroscopo di Paolo Fox
Parte una nuova settimana con l’oroscopo di Paolo Fox. Tutte le previsioni grazie all’app dell’esperto ci rivelano cosa si dice per i segni dal 29 settembre al 5 ottobre, in attesa del ritorno de I Fatti Vostri (che cambia giorno di partenza e esordirà il 6 ottobre).
Oroscopo Paolo Fox Ariete
Settembre ti mette spesso sotto pressione.
Lunedì potresti trovarti a dover rivendicare i tuoi diritti o a gestire conflitti latenti.
Evita di reagire d’impulso.
Rifletti con calma su cosa davvero vuoi portare avanti nei prossimi mesi.