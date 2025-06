Cosa prevedono gli astri per oggi, 4 giugno 2025, secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Con I Fatti Vostri in pausa estiva, scopri insieme a noi le indicazioni dell’esperto direttamente dalla sua app. Ti raccontiamo la giornata segno per segno e iniziamo subito con l’Ariete…

Oroscopo Paolo Fox, la giornata dell’Ariete

Si dovrà mettere mano al portafoglio per ridimensionare dei conti in sospeso.

Mercurio e Giove sono pianeti in aspetto complesso e serviranno soldi per un progetto.

L’amore è ancora molto coinvolgente, soprattutto sabato e domenica. Paolo Fox invita i cuori solitari e chi si ama a dare il meglio di sé.