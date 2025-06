Quali sorprese riservano gli astri per oggi, 5 giugno 2025? Anche se I Fatti Vostri è in pausa per l’estate, puoi comunque scoprire le previsioni di Paolo Fox grazie alla sua app ufficiale. Noi siamo qui per raccontarti l’oroscopo del giorno, segno per segno. A partire dall’Ariete…

L’oroscopo di Paolo Fox dell’Ariete

Qualcuno sta mettendo alla prova la tua pazienza nel lavoro. Ti senti un po’ in imbarazzo. Serve capire cosa è successo e che ti porta anche ad accumulare stress.

Oggi la Luna è nervosa nel segno e serve chiarezza con alcune persone. Sarebbe bene dare uno stop ad alcune.

Occhio alle polemiche o si rischia di passare nel torto.

Calma e sangue freddo, anche se segui l’istinto del momento ora serve essere parsimoniosi con le parole.