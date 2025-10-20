Per la nuova settimana dal 20 al 26 ottobre 2025, l’oroscopo di Paolo Fox ci racconta quali sono tutte le previsioni durante lo spazio riservato in puntata a I Fatti Vostri…

12 – Oroscopo Paolo Fox, Leone

Siete vincenti e lo sarete di più nel 2026 con la presenza di Giove.

Questa settimana comporta parecchio stress. Ci saranno giornate in cui vi sentirete spiazzati.

Il Sole entrerà in aspetto conflittuale.

Riuscirete a far tutto ma servirà anche del relax, magari accanto alla persona che amate, approfittando della presenza di Venere intrigante.