Oroscopo Paolo Fox settimana, classifica dal 20 al 26 ottobre 2025
La settimana dal 20 al 26 ottobre cosa prevede? Ecco le previsioni di Paolo Fox
Per la nuova settimana dal 20 al 26 ottobre 2025, l’oroscopo di Paolo Fox ci racconta quali sono tutte le previsioni durante lo spazio riservato in puntata a I Fatti Vostri…
12 – Oroscopo Paolo Fox, Leone
Siete vincenti e lo sarete di più nel 2026 con la presenza di Giove.
Questa settimana comporta parecchio stress. Ci saranno giornate in cui vi sentirete spiazzati.
Il Sole entrerà in aspetto conflittuale.
Riuscirete a far tutto ma servirà anche del relax, magari accanto alla persona che amate, approfittando della presenza di Venere intrigante.