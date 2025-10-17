La settimana si chiude, come sempre, con le previsioni del weekend dell’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto nel corso della puntata de I Fatti Vostri ha rivelato cosa prevedono gli astri per il 17, 18 e 19 ottobre!

12 – Oroscopo Paolo Fox: Sagittario

DUE STELLE.

Sagittario pensieroso, ma non tanto oggi ma nel pomeriggio c’è tensione che potrebbe arrivare anche sabato.

Domenica invece tutto bene e giornata di riconciliazioni.

In amore si può chiedere un po’ di pausa dalla quotidianità per ritrovarsi.

Tra oggi e domani una piccola vacanza fisica o mentale.

