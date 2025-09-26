Oroscopo Paolo Fox weekend 26, 27 e 28 settembre 2025 previsioni e segni
Ecco il weekend di tutti i segni secondo l’oroscopo di Paolo Fox
Cosa prevede il weekend e quali sono le previsioni, segno per segno, dell’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre? Grazie all’app dell’esperto (che ringraziamo), in attesa del suo ritorno a I Fatti Vostri, scopriamo cosa dicono gli astri…
Ariete oroscopo Paolo Fox
Weekend impegnativo: Giove e Mercurio in posizione scomoda ti mettono sotto pressione, soprattutto sul lavoro.
Ti sembra di dover fare tutto da solo e con tempi stretti.
Non perdere la concentrazione, ma cerca anche di non esaurire tutte le tue energie.