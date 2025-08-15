Cosa prevedono le stelle per il weekend di Ferragosto? Scopriamo mediante l’app ufficiale dell’esperto (che ringraziamo in attesa del ritorno de I Fatti Vostri) cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per il 15, 16 e 17 agosto!

Oroscopo Paolo Fox Ferragosto Ariete

Cielo interessante per l’Ariete perché porta sviluppi e polemiche.

Dal punto di vista sentimentale c’è chi va con i piedi di piombo, mentre sul fronte legale ci sono cose da definire.

Sole e Mercurio favorevoli non fanno mancare stimoli. Dal 25 puoi effettuare cambiamenti.

Oggi cerca di stare sereno e divertiti. Stacca la spina! Con Marte in opposizione può esserci qualche polemica.

