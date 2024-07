Concerto improvvisato in mare aperto per i fan di Ultimo, colto alla sprovvista dal suo pubblico: la reazione

Mentre si trovava in barca, Ultimo è stato accerchiato dai suoi fan, che l’hanno raggiunto a bordo di vari mezzi. Tutti insieme hanno improvvisato un concerto che ha lasciato di stucco il cantante.

I fan accerchiano Ultimo in barca

In una giornata ricca di annunci riguardo ai palinsesti televisivi di Mediaset e non solo, non mancano anche notizie dal mondo del web. Dopo l’incontro con delle fan mentre si trovava a largo con la sua moto d’acqua, Ultimo è nuovamente tra gli artisti più chiacchierati di queste ore.

Il cantante infatti è stato beccato da alcuni fan mentre si trovava in mare aperto a Tropea a bordo della sua barca. il cantante romano è stato letteralmente travolto da un autentico affetto da parte dei fan vibonesi. E a raccontarlo è stato lo stesso Ultimo sui social:

«Stavo dormendo dopo pranzo in mezzo al mare della Calabria. Sento diversi gommoni suonare il clacson con le mie canzoni e mi sveglio. Scendo e trovo tutto questo. Puoi chiamarlo amore». Ultimo ha commentato così, tra i suoi stessi applausi, l’ondata di amore che ha ricevuto da parte del suo pubblico, mentre si trova in vacanza. Una sorta di concerto in mare aperto a lui dedicato, che l’ha letteralmente stupito.

Come potete vedere dal video dove si vede Ultimo, ci sono diverse barche e gommoni, così come alcuni bagnati a nuoto e in pedalò, tutti lì a intonare, Altrove.

Ma manco in mezzo al mare lasciate in pace la gente? Poi dite che vi rispondono male FANNO BENE pic.twitter.com/Rb8cqC6tKX — angelica (@______Angelica_) July 16, 2024

A dimostrazione di quanto l’artista abbia conquistato tutti ci sono anche i 400 mila (e oltre) biglietti venduti in occasione del tour negli stadi di mezza Italia. Ora però è tempo di ricaricare le batterie in vista dei successivi impegni. E così ha scelto il sud Italia e a bordo della sua barca ha raggiunto la Calabria, per una “settimana di pace”.

I fan però nonostante tutto sono riusciti a trovare Ultimo e, di conseguenza, a fargli un saluto. Insomma qualsiasi posto raggiunge l’artista è festa assicurata!