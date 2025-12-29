Cosa hanno detto Trump e Zelensky sull’accordo di pace in Ucraina

Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono mostrati ottimisti per un accordo di pace in Ucraina, con un’intesa che sarebbe al 90%. Tuttavia, il destino del Donbass rimane una delle principali sfide. Ecco le dichiarazioni dopo il faccia a faccia a Mar-a-Lago.

Trump ottimista per la pace in Ucraina

Il faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, tenutosi a Mar-a-Lago, ha portato a un clima di ottimismo riguardo al futuro della pace in Ucraina.

Trump ha dichiarato di essere fiducioso che i negoziati stiano facendo progressi. “Abbiamo fatto molti progressi verso la pace”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti. “I risultati li vedremo tra qualche settimana”, ha aggiunto, parlando di un possibile accordo più vicino. Tuttavia, ha sottolineato che restano ancora alcune “questioni spinose”, come il destino dei territori occupati.

Le parole di Zelensky: “Intesa al 90%”

Zelensky, dal canto suo, si è detto altrettanto ottimista. Il presidente ucraino ha dichiarato che l’accordo sarebbe “al 90%” sul piano in 20 punti che è stato discusso, e che le “garanzie di sicurezza sono risolte al 100%”.

Trump, però, ha corretto Zelensky, affermando che siamo più vicini al 95% di accordo. Nonostante ciò, entrambi i leader sembrano concordare sul fatto che l’intesa sia ormai a portata di mano.

I nodi da sciogliere e il confronto con Putin

Una delle principali difficoltà riguarda ancora il Donbass. Trump ha dichiarato che stiamo “avvicinandoci a un accordo per una zona economica libera” per il Donbass, mostrando un atteggiamento favorevole verso la proposta di Zelensky.

Nel frattempo, Trump ha avuto una “buona e molto costruttiva” conversazione telefonica con Putin. Dalle parole del presidente statunitense, Putin sarebbe stato “molto serio” sulla pace e pare aver concordato che una tregua prolungata non risolverebbe nulla. La pace dipende dalla decisione che Kiev prenderà riguardo al Donbass, come sottolineato dal consigliere di Putin, Yuri Ushakov.

