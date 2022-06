Padel e solidarietà per l’Associazione Unici al Due Ponti Sporting Club di Roma

Amici e solidarietà per Brando

Si è tenuto ieri pomeriggio l’evento Padel e Solidarietà voluto dall’Associazione Unici, che in questi mesi sta raccogliendo fondi a sostegno di una ricerca sulle malattie rare. A dar vita all’evento è stato il fondatore dell’associazione, il giornalista e conduttore Rai Stefano Buttafuoco che da anni si batte per assicurare al figlio malato una vita migliore. Buttafuoco ha raccontato la sua storia e quella del figlio nel libro Il bambino 23. La storia e i sogni di Brando. Solo ventitré al mondo sono infatti a oggi i casi di chi come il piccolo Brando soffre della Sindrome di West. Questa malattia è ancora poco conosciuta, e finora la si è ricondotta a un non ben chiaro difetto genetico.

“Dobbiamo raccogliere 50.000 euro entro luglio 2022, per finanziare un progetto di ricerca su una malattia genetica rara che colpisce pochissimi bambini al mondo, uno dei quali è mio figlio Brando”, ha detto nelle ore scorse Buttafuoco.

La raccolta fondi di Associazione Unici

“L’obiettivo dell’Associazione UNICI è organizzare eventi capaci di coniugare solidarietà a spensieratezza, impegno sociale e aggregazione. Questo torneo”, ha proseguito a proposito della manifestazione di ieri, “permetterà a tutti di trascorrere una giornata serena, col sorriso sulle labbra, facendo dello sport e allo stesso tempo facendo del bene”.

Massimiliano Rosolino tra gli ospiti dell’evento Il manifesto dell’Associazione Unici Nella foto il fondatore dell’Associazione Unici Stefano Buttafuoco Max Gazzè con Stefano Buttafuoco Stefano Buttafuoco con la moglie Alessia Ioli e Rudy Zerbi

Ed è stato proprio così per tutti gli amici e i VIP che hanno partecipato alla partita di padel, armati di racchetta e soprattutto del loro buonumore.

Tra i presenti c’erano Massimiliano Rosolino, Max Gazzè, Carolina Rey e Sonia Bruganelli. Ma non sono mancati nemmeno Marco Liorni, Samantha De Grenet, Edoardo Leo, Matilde Brandi, Demetra Hampton e tanti altri.

“Ci tengo a ringraziare il Due Ponti Sporting Club,” ha ricordato ancora Stefanoo Buttafuoco, “sempre sensibile a ospitare iniziative di questo genere”.

Per donare all’Associazione Unici il codice IBAN è: IT 81 K 01005 03223 000000004534

