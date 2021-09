Pago festeggia l’arrivo dei 50 al Pura Vida di Forte dei Marmi

Il cantante ed ex gieffino Pago ha festeggiato l’arrivo dei cinquant’anni presso il locale Pura Vida di Forte dei Marmi (Lucca). Sul nuovo numero di Novella 2000 in edicola da domani, tutti gli scatti dall’evento.

Pago posa con Chiara Fornari, imprenditrice nella ristorazione e presto sposa di Manuel Botti, anche lui imprenditore di locali. L’ex fidanzato di Serena Enardu si è esibito tutta l’estate al Pura Vida in dinner show di grande successo.

Nella foto: Manuel Botti sul palco con Pago

In altre foto, il cantante è invece accanto a Manuel Botti e Andrea Ruscica. Da sinistra, un collaboratore del Pura Vida, Pago stesso e il figlio Nicola di 11 anni, di nuovo Chiara Fornari, il patron del locale Botti, e il grande imprenditore Andrea Ruscica, Presidente di Altea Federation.

La forza dell’amicizia

Si è festeggiata anche la forza dell’amicizia.

Manuel Botti è salito infatti sul palco con Pago e il suo gruppo di musicisti.

“Per me Pago è come un fratello, un ragazzo buono, perbene, che non ha sempre avuto una vita in discesa, ma di grande umanità”, dice dell’amico Manuel Botti.

Pago ha poi salutato gli amici alla festa dei suoi 50 anni. Nella foto qui sotto, da sinistra, Matteo Cambi, il giornalista Gabriele Parpiglia, Pago stesso e anche Roberta Bonfanti dell’Hotel Imperiale di Forte dei Marmi.

Nella foto: Pago con gli amici

