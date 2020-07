Palinsesti Italia 1: ecco i programmi in onda per l’autunno 2020

1 Ecco tutti i programmi in onda per l’autunno 2020 previsti nei palinsesti di Italia 1. Nel dettaglio tutto ciò che andremo a vedere

In questi giorni sono in via di ufficializzazione i programmi delle reti nazionali. Dopo aver visto cosa ci attenderà in casa Rai, anche Mediaset, da Canale 5 (qui nel dettaglio) a Italia 1 sono pronti a sfornare i palinsesti con novità o riconferme per l’autunno 2020.

Ma mentre la concorrenza sembra aver applicato importanti cambiamenti ai propri canali di punta, Mediaset invece rimane fedele alle sue trasmissioni che hanno dato loro maggiori soddisfazioni nell’ultimo anno.

Sebbene sia stato pressoché confermato il ritorno de La Pupa e Il Secchione, per vedere le nuove puntate bisognerà ancora attendere (probabilmente il 2021). Ma vediamo, intanto, cosa ci offrono i palinsesti di Italia 1 per il periodo che va dal 6 settembre al 31 ottobre 2020.

Autunno 2020: la fascia mattutina di Italia 1

Partiamo dalla mattinata offerta dai palinsesti di Italia 1 per l’autunno 2020. Il day time prenderà il via con la messa in onda dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 08.40 di Latte e cartoni, presente nella programmazione del canale dal 2014.

Sempre alla stessa identica ora, ma nel week end, sarà trasmessa una sitcom che verrà seguita poi da Latte e cartoni presente dalle 08:00 sino alle 09.30.

Successivamente, fino alle 12.25, quando andrà in onda Studio Aperto, verrà trasmesso un telefilm, ancora però non è chiaro cosa sia stato scelto. Il sabato e la domenica, invece, potrebbero esserci delle variazioni sulla scelta dei film in onda, un po’ come siamo stati abituati per il periodo estivo.

Continua per conoscere la parte dei palinsesti di Italia 1 dedicati alla fascia pomeridiana…