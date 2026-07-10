Prime Video ha alzato il sipario sulla stagione televisiva 2026-2027. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti, andata in scena a Roma, la piattaforma ha annunciato i titoli che accompagneranno gli abbonati nei prossimi mesi, puntando su un mix di grandi ritorni, nuove produzioni originali italiane e volti amatissimi dal pubblico. Dalla comicità ai reality, passando per le serie tv e gli show di intrattenimento, il catalogo si arricchisce con produzioni pensate per conquistare fasce di pubblico differenti. Tra i protagonisti spiccano nomi come Fedez, Giuseppe Cruciani, Alessia Marcuzzi, Lorella Cuccarini e Can Yaman, chiamati a guidare alcuni dei progetti più attesi della stagione.

Palinsesti Prime Video 2026/2027: protagonista la comicità

Anche quest’anno Prime Video conferma la comicità come uno dei pilastri della propria offerta. Tra le novità più attese c’è il ritorno di Roast in Peace, che debutterà con la seconda stagione il prossimo 18 settembre. Alla conduzione torna Michela Giraud, mentre tra i protagonisti dello show ci saranno Fedez, Giuseppe Cruciani, Alessandro Borghese, Simona Ventura e Asia Argento, chiamati a vestire i panni dei “defunti” protagonisti dei celebri roast. A celebrare i loro ironici “funerali” saranno alcuni tra i comici più apprezzati del panorama italiano, tra cui Stefano Rapone, Eleazaro Rossi, Max Angioni e Martina Catuzzi.

Grande curiosità anche per LOL – Halloween Special, una versione inedita del celebre format che vedrà protagonisti Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani. Questa volta la sfida sarà ancora più difficile: oltre a non ridere, i concorrenti dovranno resistere anche ai continui tentativi di spaventarli. A commentare le prove dalla control room ci saranno la Gialappa’s Band insieme a Lillo Petrolo, pronta a raccontare i momenti più esilaranti dello show.

Palinsesti Prime Video: tornano The Traiators Italia e The 50

Tra i programmi più attesi dell’autunno figura anche la seconda stagione di The Traitors Italia, il reality game condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi. Dopo il successo della prima edizione, il format tornerà con un cast completamente rinnovato composto da personaggi molto conosciuti del mondo dello spettacolo. Tra i concorrenti annunciati figurano Lorella Cuccarini, Francesca Barra, Valentina Nappi, Giulia Salemi, Gianluca Torre, Filippo Magnini, Giorgia Palmas, Awed e molti altri.

Anche The 50 farà ritorno sulla piattaforma. Il reality riporterà cinquanta volti noti all’interno di un castello medievale dove dovranno affrontare prove fisiche, psicologiche e strategiche. L’obiettivo sarà conquistare un montepremi destinato non ai concorrenti, ma a uno spettatore che avrà indovinato il vincitore del programma.

Palinsesti Prime Video: le nuove serie tv in uscita

Ampio spazio sarà dedicato anche alle produzioni seriali italiane.

Tra le novità più attese c’è Bro’, comedy originale composta da otto episodi che vedrà Can Yaman cimentarsi, per la prima volta, in un ruolo completamente diverso rispetto a quelli che lo hanno reso celebre. L’attore interpreterà Riccardo Ridolfi, fratellastro di Nicola, interpretato da Giovanni Nasta: due avvocati dalle personalità opposte costretti a lavorare insieme. Grande attenzione anche per Due Cuori in affitto, adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Felicia Kingsley. La serie avrà come protagonista Giacomo Gianniotti, volto molto amato dal pubblico internazionale grazie al ruolo del dottor Andrew DeLuca in Grey’s Anatomy.

Tra gli altri titoli annunciati figurano anche Il giorno perfetto, con Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon, e la terza stagione di Pesci Piccoli, la serie firmata The Jackal che tornerà con nuovi episodi dopo il successo delle prime due stagioni. Con un’offerta sempre più ricca e trasversale, Prime Video punta così a consolidare la propria presenza nel panorama dello streaming italiano, alternando intrattenimento, comicità e fiction con un cast composto da alcuni dei volti più popolari del momento.