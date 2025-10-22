A distanza di poche settimane dalla rottura con Pamela Camassa, Filippo Bisciglia viene paparazzato a cena con un’altra donna. Nuovo amore per il conduttore di Temptation Island?

Filippo Bisciglia ha un nuovo amore?

Poche settimane fa, con un comunicato postato sui social, Filippo Bisciglia ha annunciato la fine della lunghissima relazione con Pamela Camassa. Come in molti sapranno, i due sono stati legati per ben 17 anni. Tuttavia, dopo un periodo di alti e bassi, il conduttore di Temptation Island e la modella hanno deciso di dirsi addio e di separarsi, pur restando in ottimi rapporti. In merito Filippo ha dichiarato: “È da un po’, dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”.

A fare eco alle parole di Bisciglia è stata poco dopo anche la stessa Pamela Camassa, che ha aggiunto: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene“.

LEGGI ANCHE: Lorella Cuccarini, la sorpresa dei cantanti di Amici 25 a This Is Me

Adesso, a distanza di meno di un mese dalla rottura con Pamela Camassa, il conduttore di Temptation Island è tornato al centro del gossip. Filippo Bisciglia è stato infatti paparazzato ieri sera a cena a Roma con una misteriosa donna di nome Paola. A riportare la segnalazione è stato Alessandro Rosica, che ha mostrato la foto dei due in un ristorante della Capitale. In rete dunque si sta già parlando di nuovo amore per il presentatore, che nel mentre però non ha ancora confermato gli ultimi pettegolezzi sul suo conto.

Tra pochi giorni intanto rivedremo Filippo sul piccolo schermo. Bisciglia farà infatti parte del cast della prima edizione di The Traitors Italia, in onda su Prime Video, e di certo ne vedremo di belle. L’appuntamento con i primi 4 episodi è fissato al 30 ottobre, mentre il 6 novembre verranno rilasciati le ultime 2 puntate.