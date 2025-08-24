In una recente intervista Pamela Prati ha affermato di sognare il Festival di Sanremo, dichiarando anche di volere partecipare come cantante o co-conduttrice.

Pamela Prati si candida per il prossimo Sanremo

Il Festival di Sanremo 2026 è ancora lontano, ma se ne parla già abbastanza, specie dopo le ultime dichiarazioni di Pamela Prati. Carlo Conti, ufficialmente confermato alla guida della kermesse musicale, sta lavorando alla composizione del cast di cantanti in gara e dei co-conduttori che lo accompagneranno sul palco dell’Ariston (e non mancano rumor).

Tra i tanti nomi chissà non possa essere presa in considerazione proprio Pamela Prati. Intervistata dal settimanale Oggi, la showgirl ha espresso chiaramente il suo grande desiderio di essere parte del Festival, lasciando spazio sia all’ambizione canora che a quella da conduttrice.

“Sogno Sanremo, magari come concorrente o co-conduttrice… Non si smette mai di sognare. Mi sento una donna di spettacolo a 360 gradi”, ha dichiarato Pamela Prati.

Una dichiarazione che suona come un appello diretto a Carlo Conti, soprattutto ora che le scelte definitive sul cast sono ancora in fase di definizione. La Prati ha poi parlato delle sue ispirazioni artistiche, citando nomi importanti della musica: “Mi ispiro a icone complete come Jennifer Lopez, Lady Gaga… Non voglio paragonarmi a Raffaella Carrà, ma come lei amo cantare, ballare e recitare.”

In attesa di scoprire cosa succederà, Pamela Prati non si ferma. A dicembre tornerà a teatro con lo spettacolo “Senza Respiro”, dove canterà ogni sera dal vivo. E ha da poco lanciato il singolo estivo “Narciso”, che definisce così:

“È una dichiarazione di femminilità e rinascita. Il narciso è un fiore simbolo di autostima e bellezza. La vanità non deve diventare ego, dobbiamo amare la nostra libertà: siamo noi a condurre il gioco.”

Ci sarà anche Sanremo tra i prossimi lavori di Pamela Prati?